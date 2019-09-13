В Кирове прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

Выполнение разрядов и установление рекордов. Это часть задач, которые были поставлены перед участниками областного чемпионата по пауэрлифтингу. Как спортсмены справились с заданием?
Чемпионаты мира и Европы. Турниры столь высокого ранга проводятся Всемирной федерацией пауэрлифтинга без экипировки. Ее представительства есть в каждом регионе России. Областному отделению всему один год. И этот чемпионат главный старт для кировских силачей. Сильнейших им предстояло выявить в присяде, жиме лежа, становой тяге и народном жиме.
ФИЛИПП ОБУХОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ WRPF ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Жим лежа самый популярный. Им можно похвастаться и во дворе и везде. Если занимаетесь в зале, друг ваш все равно спросит, а сколько ты жмешь».
Судейство на подобных соревнованиях более, чем серьезное. Участнику дается три подхода. Он обычно двигается от малого к большему. Т.е. в каждой попытке он старается улучшить результат. Но в зачет могут пойти не все выполненные упражнения.
ЕГОР КЛЕЦКО, СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В присяде тазовая кость должна быть параллельна колену. Нет прямой, это считается недосед. Если прямая, то это засчитанное упражнение».
По правилам всемирной федерации спортсмен должен быть соответствующее экипирован. Иначе есть риск получения травмы. В основном, защищены колени и спина. Все остальное, в руках самих лифтеров. Кроме областного центра, они представляли Омутнинск, Котельнич, Уржум, Слободской, Яранск.
МИХАИЛ ЛИЦАРЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«На самом деле, вот это все настоящее испытание. Когда идет на веса, на которые ты раньше не ходил, тогда проявляется характер, мужественность».
При желании поднимать большие веса могут и люди в возрасте. Главное, грамотно подходить к распределению нагрузок. Екатерина Кошкина всерьез увлечена пауэрлифтингом два года. На побитие рекордов тренер пока не ориентирует. Постепенно подводит девушку к званию кандидата в мастера спорта. Выступлением на чемпионате Екатериной сделан первый шаг к поставленной цели.
ЕКАТЕРИНА КОШКИНА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы серьезно подходим к тренировкам. Тренер и нужен, чтобы следить, чтобы ты не травмировался. Где-то он обрезает тебе вес, где-то поправляет технику. Стараемся, плюс витаминки».
Спортсмены, занявшие три первых места в каждой весовой категории, были награждены эксклюзивными медалями. Еще один итогом чемпионата стало формирование "Сборной Кирова" для участия в Мастерском турнире "Ижевская Сталь".