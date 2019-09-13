В Кирове прошел областной чемпионат по пауэрлифтингу

Выполнение разрядов и установление рекордов. Это часть задач, которые были поставлены перед участниками областного чемпионата по пауэрлифтингу. Как спортсмены справились с заданием?Чемпионаты мира и Европы. Турниры столь высокого ранга проводятся Всемирной федерацией пауэрлифтинга без экипировки. Ее представительства есть в каждом регионе России. Областному отделению всему один год. И этот чемпионат главный старт для кировских силачей. Сильнейших им предстояло выявить в присяде, жиме лежа, становой тяге и народном жиме.Судейство на подобных соревнованиях более, чем серьезное. Участнику дается три подхода. Он обычно двигается от малого к большему. Т.е. в каждой попытке он старается улучшить результат. Но в зачет могут пойти не все выполненные упражнения.По правилам всемирной федерации спортсмен должен быть соответствующее экипирован. Иначе есть риск получения травмы. В основном, защищены колени и спина. Все остальное, в руках самих лифтеров. Кроме областного центра, они представляли Омутнинск, Котельнич, Уржум, Слободской, Яранск.При желании поднимать большие веса могут и люди в возрасте. Главное, грамотно подходить к распределению нагрузок. Екатерина Кошкина всерьез увлечена пауэрлифтингом два года. На побитие рекордов тренер пока не ориентирует. Постепенно подводит девушку к званию кандидата в мастера спорта. Выступлением на чемпионате Екатериной сделан первый шаг к поставленной цели.Спортсмены, занявшие три первых места в каждой весовой категории, были награждены эксклюзивными медалями. Еще один итогом чемпионата стало формирование "Сборной Кирова" для участия в Мастерском турнире "Ижевская Сталь".