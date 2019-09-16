Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу в сезоне.

20 сентября в матче очередного тура первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва играли на выезде с командой «Россошь».В первом же периоде гости показали свой настрой на результат, значительно превзойдя хозяев по количеству бросков. Один из них достиг цели. На 6-й минуте Александр Лаптев реализовал численное большинство, открыв счёт матча.Однако уже после перерыва хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд, дважды огорчив голкипера «Олимпии» - 2-1.Третья 20-минутка также началась с гола в ворота Максима Плюснина, но это только укрепило дух кирово-чепецкой молодёжки, и до конца периода команда сравняла счёт 3-3. Отличились Владислав Смолянинов и Владислав Верхоланцев.Согласно регламенту, судьям пришлось назначать овертайм, но и он не выявил победителя, хотя гости дважды имели возможность поставить точку в этой встрече. Всё решила серия послематчевых бросков, в которой чепчане оказались более удачливыми. В итоге – победа 4-3.Заработав два очка, «Олимпия» поднялась на пятое место в конференции «Восток».Следующие шесть матчей подопечные Валентина Снигирёва проведут на домашнем льду. 27 и 28 сентября «Олимпия» принимает рыбинский «Полёт».