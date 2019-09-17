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В Кирове проходят соревнования памяти Н.В. Порфирьева по фехтованию на шпагах среди кадетов

В Кирове проходят соревнования памяти Н.В. Порфирьева по фехтованию на шпагах среди кадетов

Вчера, 15:02
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Михаил Конышев

В Киров приехали сильнейшие фехтовальщики страны. В областном центре в эти дни проходят 29-е Всероссийские соревнования памяти Николая Порфирьева по фехтованию на шпагах среди кадетов.

В этом году за призовые места турнира приехали состязаться более тысячи спортсменов из 17 регионов страны. Традиционный турнир, который проходит в Кирове уже в 29-й раз - важное событие для многих фехтовальщиков страны. Он является отборочным этапом к первенству миру среди кадетов. Как отмечают организаторы, с каждым годом растет не только количество участников этого турнира, но и мастерство спортсменов.

НИКОЛАЙ ОБОТНИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Соревнования достаточно популярные в России, приезжают большие представительства таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань. Любят наш город. Наши спортсмены также показывают себя на этих дорожках. В прошлом году наш спортсмен занял шестое место чуть-чуть не хватило до медали».

Открыли турнир девушки. В отличие от юношей их фехтование называют более эмоциональным. И здесь самое важное контролировать свое внутреннее состояние.

КИРА ГРИГОРЬЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (Г. КАЗАНЬ):
«Например, у меня вся семья спортсмены. Мама-фехтовальщик. А мама дает советы перед соревнованиями? Да. Помогает? Да».

В атмосферу накала и страстей погружены и хозяева дорожек. В родных стенах кировчане готовы на решительный бой и занять призовые места.

ВИКТОРИЯ СЕНТЕМОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (Г.КИРОВ):
«Я долго готовилась именно к этим соревнованиям, потому что эти соревнования это отбор в первую команду. Мне просто надо туда попасть».

Добавим, что соревнования проводятся для популяризации фехтования в Кировской области, укрепления межрегиональных связей. Также на состязаниях фехтовальщики смогут повысить свое спортивное мастерство. Важной составляющей данного мероприятия является и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В Кирове проходят соревнования памяти Н.В. Порфирьева по фехтованию на шпагах среди кадетов

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