В Кирове проходят соревнования памяти Н.В. Порфирьева по фехтованию на шпагах среди кадетов

В Киров приехали сильнейшие фехтовальщики страны. В областном центре в эти дни проходят 29-е Всероссийские соревнования памяти Николая Порфирьева по фехтованию на шпагах среди кадетов.В этом году за призовые места турнира приехали состязаться более тысячи спортсменов из 17 регионов страны. Традиционный турнир, который проходит в Кирове уже в 29-й раз - важное событие для многих фехтовальщиков страны. Он является отборочным этапом к первенству миру среди кадетов. Как отмечают организаторы, с каждым годом растет не только количество участников этого турнира, но и мастерство спортсменов.Открыли турнир девушки. В отличие от юношей их фехтование называют более эмоциональным. И здесь самое важное контролировать свое внутреннее состояние.В атмосферу накала и страстей погружены и хозяева дорожек. В родных стенах кировчане готовы на решительный бой и занять призовые места.Добавим, что соревнования проводятся для популяризации фехтования в Кировской области, укрепления межрегиональных связей. Также на состязаниях фехтовальщики смогут повысить свое спортивное мастерство. Важной составляющей данного мероприятия является и патриотическое воспитание подрастающего поколения.