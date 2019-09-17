«Родина» потерпела третье поражение на Кубке России.

Первый этап этого турнира проходит в Ульяновске.23 сентября подопечные Игоря Загоскина играли с архангельским «Водником».Встреча завершилась победой архангелогородцев со счётом 4-2. У кировчан точными ударами отметились Евгений Леухин и Алексей Бушуев. Оба мяча были забиты после розыгрыша углового.Напомним, что ранее кировская «Родина» потерпела разгромное поражение от московского «Динамо» 1-12 и уступила казанскому «Динамо» 4-5.С нулевым пока результатом команда занимает последнее место в своей группе.24 сентября в очередном матче Кубка России кировчане скрестят клюшки с хоккеистами сыктывкарского «Строителя».