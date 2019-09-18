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Кировские гиревики завоевали три медали Кубка России.

Кировские гиревики завоевали три медали Кубка России.

Сегодня, 08:49
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Кировские гиревики завоевали три медали Кубка России.
Турнир прошёл в Томске, став контрольным стартом перед чемпионатом мира в Сербии.

Кировскую область на помосте представляла команда спортивной школы «Юность».

Наилучшего результата из кировчан добился мастер спорта международного класса Артём Клепиков, выступавший в весовой категории до 85 килограммов. Ему не было равных в толчке гири по длинному циклу. Это третья крупная победа Артема в сезоне.

В ноябре атлету предстоит выступить на мировом первенстве.

Блеснули мастерством и женщины. Елена Матвеева показала второй результат в толчке гири по длинному циклу, Светлана Никитина стала третьей в рывке.

В командном зачёте подопечные Евгения Малкова заняли пятое место, уступив сборным Томска, Санкт-Петербурга, Омска и Москвы.

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