Кировские гиревики завоевали три медали Кубка России.

Турнир прошёл в Томске, став контрольным стартом перед чемпионатом мира в Сербии.Кировскую область на помосте представляла команда спортивной школы «Юность».Наилучшего результата из кировчан добился мастер спорта международного класса Артём Клепиков, выступавший в весовой категории до 85 килограммов. Ему не было равных в толчке гири по длинному циклу. Это третья крупная победа Артема в сезоне.В ноябре атлету предстоит выступить на мировом первенстве.Блеснули мастерством и женщины. Елена Матвеева показала второй результат в толчке гири по длинному циклу, Светлана Никитина стала третьей в рывке.В командном зачёте подопечные Евгения Малкова заняли пятое место, уступив сборным Томска, Санкт-Петербурга, Омска и Москвы.