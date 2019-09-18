«Родина» одержала первую победу на Кубке России.

24 сентября подопечные Игоря Загоскина провели матч с сыктывкарским «Строителем».Встреча превратилась в настоящую хоккейную драму.По ходу матча кировчане сначала вели 2-0, затем проигрывали 2-3, но в итоге добились успеха 4-3.В составе «Родины» дублем отметился капитан Сергей Перминов. Также отличились Станислав Исмагилов и Олег Пивоваров.26 сентября «Родина» скрестит свои клюшки с хозяевами поля – хоккеистами ульяновской «Волги». Начало встречи в 17.30.