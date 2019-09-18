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В Порошино прошел "Кросс нации"

В Порошино прошел "Кросс нации"

Сегодня, 14:52
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Роман Четвериков

В выходные кировчане приняли участие в одном из главных спортивных событий страны. В Порошино прошел "Кросс нации". На дистанцию вышли как спортсмены, так и простые любители бега.

Беговой "Кросс нации" старт массовый. Он демократичен и рассчитан на людей самого разного возраста и разной физической подготовки.

- Надо начинать когда-то. Спортом заниматься.
- Сами бегали? 
- Да, бегал.

Для многих День бега особое событие в жизни. Поэтому, к нему принято готовится как к большому спортивному мероприятию. Семья Бакулиных старается его не пропускать. Дочка Катя впервые последовала примеру родителей. Для них спорт выбран семейным приоритетом.

СЕРГЕЙ БАКУЛИН, УЧАСТНИК "КРОССА НАЦИИ-2019":
«Замечательно бегается. Настроение, погода. Очень любим. Семья активная. Пассивный отдых не приветствуем. Лучше движение. Это жизнь».

Прийти в спортивной форме. Это, пожалуй, единственное требование, которое организаторы неизменно предъявляют к участникам. У каждого перед стартом свои приметы: кто-то мысленно собирается с силами, а кто-то просто разминается. Из привычной городской среды массовые забеги в последние годы переносятся в иную обстановку.

АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кросс, само название, говорит о том, что этот бег, преимущественно, должен проходить по пересеченной местности. Потому, что это кросс».

"Кросс наций" проходит под эгидой министерства спорта России и Всероссийской федерации легкой атлетики. В забегах участвовали все 85 регионов страны. В нашей области в них приняли участие около 5 тысяч человек. Наибольшее число бегунов приходится на областной центр.

АЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ "КРОСС НАЦИИ-2019":
«У нас по традиции семейный забег. Семья состав 3 человека и ребенок обязательно должен быть 2007 года рождения и не моложе. Есть забег общий, для всех желающих. Дистанция 1 километр. Просто насладиться бегом и природой».

В программе "Кросса Наций" значилось 11 забегов на дистанции от 1 до 10 километров. Многие участвовали не столько ради победы, сколько для того, чтобы попробовать свои силы и прочувствовать атмосферу. Но для тех, кто тесно связан со спортом, личный результат был превыше всего.

АНДРЕЙ КОКОУЛИН, УЧАСТНИК "КРОСС НАЦИИ-2019":
«Как силы разложил? Вначале как-то слабо стартанул. А в конце начал уже догонять и всех обогнал. Победой доволен? Очень».

Всероссийский День Бега, по отзывам многих, прошел на "ура". Ведь даже вне беговой трассы, они смогли получить положительные эмоции и заряд бодрости.

В Порошино прошел

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