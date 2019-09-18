В выходные кировчане приняли участие в одном из главных спортивных событий страны. В Порошино прошел "Кросс нации". На дистанцию вышли как спортсмены, так и простые любители бега.
Беговой "Кросс нации" старт массовый. Он демократичен и рассчитан на людей самого разного возраста и разной физической подготовки.
- Надо начинать когда-то. Спортом заниматься.
- Сами бегали?
- Да, бегал.
Для многих День бега особое событие в жизни. Поэтому, к нему принято готовится как к большому спортивному мероприятию. Семья Бакулиных старается его не пропускать. Дочка Катя впервые последовала примеру родителей. Для них спорт выбран семейным приоритетом.
СЕРГЕЙ БАКУЛИН, УЧАСТНИК "КРОССА НАЦИИ-2019":
«Замечательно бегается. Настроение, погода. Очень любим. Семья активная. Пассивный отдых не приветствуем. Лучше движение. Это жизнь».
Прийти в спортивной форме. Это, пожалуй, единственное требование, которое организаторы неизменно предъявляют к участникам. У каждого перед стартом свои приметы: кто-то мысленно собирается с силами, а кто-то просто разминается. Из привычной городской среды массовые забеги в последние годы переносятся в иную обстановку.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кросс, само название, говорит о том, что этот бег, преимущественно, должен проходить по пересеченной местности. Потому, что это кросс».
"Кросс наций" проходит под эгидой министерства спорта России и Всероссийской федерации легкой атлетики. В забегах участвовали все 85 регионов страны. В нашей области в них приняли участие около 5 тысяч человек. Наибольшее число бегунов приходится на областной центр.
АЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ "КРОСС НАЦИИ-2019":
«У нас по традиции семейный забег. Семья состав 3 человека и ребенок обязательно должен быть 2007 года рождения и не моложе. Есть забег общий, для всех желающих. Дистанция 1 километр. Просто насладиться бегом и природой».
В программе "Кросса Наций" значилось 11 забегов на дистанции от 1 до 10 километров. Многие участвовали не столько ради победы, сколько для того, чтобы попробовать свои силы и прочувствовать атмосферу. Но для тех, кто тесно связан со спортом, личный результат был превыше всего.
АНДРЕЙ КОКОУЛИН, УЧАСТНИК "КРОСС НАЦИИ-2019":
«Как силы разложил? Вначале как-то слабо стартанул. А в конце начал уже догонять и всех обогнал. Победой доволен? Очень».
Всероссийский День Бега, по отзывам многих, прошел на "ура". Ведь даже вне беговой трассы, они смогли получить положительные эмоции и заряд бодрости.