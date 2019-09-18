В выходные кировчане приняли участие в одном из главных спортивных событий страны. В Порошино прошел "Кросс нации". На дистанцию вышли как спортсмены, так и простые любители бега.Беговой "Кросс нации" старт массовый. Он демократичен и рассчитан на людей самого разного возраста и разной физической подготовки.Для многих День бега особое событие в жизни. Поэтому, к нему принято готовится как к большому спортивному мероприятию. Семья Бакулиных старается его не пропускать. Дочка Катя впервые последовала примеру родителей. Для них спорт выбран семейным приоритетом.Прийти в спортивной форме. Это, пожалуй, единственное требование, которое организаторы неизменно предъявляют к участникам. У каждого перед стартом свои приметы: кто-то мысленно собирается с силами, а кто-то просто разминается. Из привычной городской среды массовые забеги в последние годы переносятся в иную обстановку."Кросс наций" проходит под эгидой министерства спорта России и Всероссийской федерации легкой атлетики. В забегах участвовали все 85 регионов страны. В нашей области в них приняли участие около 5 тысяч человек. Наибольшее число бегунов приходится на областной центр.В программе "Кросса Наций" значилось 11 забегов на дистанции от 1 до 10 километров. Многие участвовали не столько ради победы, сколько для того, чтобы попробовать свои силы и прочувствовать атмосферу. Но для тех, кто тесно связан со спортом, личный результат был превыше всего.Всероссийский День Бега, по отзывам многих, прошел на "ура". Ведь даже вне беговой трассы, они смогли получить положительные эмоции и заряд бодрости.