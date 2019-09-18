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Кировские самбисты добились успеха на межрегиональном турнире.

Кировские самбисты добились успеха на межрегиональном турнире.

Сегодня, 16:05
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Кировские самбисты добились успеха на межрегиональном турнире.
В Йошкар-Оле прошёл межрегиональный турнир памяти Героя России Марка Евтюхина и десантников легендарной 6-й роты.

В поединках приняли участие юноши 12-15 лет.

По итогам стартов команда Вятской спортивной школы олимпийского резерва завоевала семь медалей, в том числе три высшего достоинства.

Победителями в своих весовых категориях стали Дамир Гаджимустафов, Арсений Хашковский и Григорий Ласкин.

Все трое являются воспитанниками тренера Армена Варданяна.

На фото - тренер Армен Варданян (крайний слева) со своими подопечными.

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