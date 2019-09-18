Кировские самбисты добились успеха на межрегиональном турнире.
В Йошкар-Оле прошёл межрегиональный турнир памяти Героя России Марка Евтюхина и десантников легендарной 6-й роты.
В поединках приняли участие юноши 12-15 лет.
По итогам стартов команда Вятской спортивной школы олимпийского резерва завоевала семь медалей, в том числе три высшего достоинства.
Победителями в своих весовых категориях стали Дамир Гаджимустафов, Арсений Хашковский и Григорий Ласкин.
Все трое являются воспитанниками тренера Армена Варданяна.
На фото - тренер Армен Варданян (крайний слева) со своими подопечными.