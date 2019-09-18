Кировские самбисты добились успеха на межрегиональном турнире.

В Йошкар-Оле прошёл межрегиональный турнир памяти Героя России Марка Евтюхина и десантников легендарной 6-й роты.В поединках приняли участие юноши 12-15 лет.По итогам стартов команда Вятской спортивной школы олимпийского резерва завоевала семь медалей, в том числе три высшего достоинства.Победителями в своих весовых категориях стали Дамир Гаджимустафов, Арсений Хашковский и Григорий Ласкин.Все трое являются воспитанниками тренера Армена Варданяна.