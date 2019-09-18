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Кировские каратисты вернулись с победой из Москвы.

Кировские каратисты вернулись с победой из Москвы.

Сегодня, 16:06
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Кировские каратисты вернулись с победой из Москвы.
В столице прошли всероссийские соревнования по карате киокусинкай «Московский Кайман».

Участники состязались в разделе кумите. Борьба за медали развернулась во всех возрастных группах – от мужчин и женщин до юношей и девушек.

По итогам стартов сборная Кировской области заняла первое место.

В личном зачёте кировчане завоевали пять медалей: Матвей Махнёв и Егор Мальцев стали первыми, у Дарьи Ковиной, Елизаветы Рязановой и Константина Коснырева – вторые места.

Даниил Обухов отмечен наградой за волю к победе.

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