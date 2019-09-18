Кировские каратисты вернулись с победой из Москвы.

В столице прошли всероссийские соревнования по карате киокусинкай «Московский Кайман».Участники состязались в разделе кумите. Борьба за медали развернулась во всех возрастных группах – от мужчин и женщин до юношей и девушек.По итогам стартов сборная Кировской области заняла первое место.В личном зачёте кировчане завоевали пять медалей: Матвей Махнёв и Егор Мальцев стали первыми, у Дарьи Ковиной, Елизаветы Рязановой и Константина Коснырева – вторые места.Даниил Обухов отмечен наградой за волю к победе.