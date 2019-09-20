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Кировские гиревики привезли с кубка России несколько медалей

Кировские гиревики привезли с кубка России несколько медалей

Сегодня, 14:50
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Роман Четвериков

В Томске прошел Кубок России по гиревому спорту. Наши ведущие спортсмены уже приучили, что с любых соревнований они возвращаются с медалями. Не стал исключением и этот турнир. Хотя путь на пьедестал был непростым.

Заполучив право проведения Кубка, Сибирь многим дала понять - в родных стенах команды региона будут бороться только за первые места. Гиревой спорт там один из базовых. А сами спортсмены одни из лучших в стране. Конкурировать с ними поехали пятеро кировчан.

ЕВГЕНИЙ МАЛКОВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ОБЛАСТИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ:
«Ребята ехали 42 часа поездом и сразу на помост. Плюс, часовой пояс. По-нашему они выступали в 6 утра. Это тяжело. Не каждый справится с этим».

Задача, поставленная перед первыми номерами, была проверить свои силы после длительной соревновательной паузы. Лучше всех с ней справился Артем Клепиков. В этом году он побеждал на всех турнирах, где участвовал. На Кубке в весовой категории до 85 килограммов ему снова не было равных в толчке гири по длинному циклу.

АРТЕМ КЛЕПИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА РОССИИ:
«Я бы сказал, что не очень тяжело и не легко. Дело в том, что тренировался после отдыха всего месяц. Показал довольно неплохой результат, который принес мне 1 место».

На длинный цикл теперь перешла и Елена Матвеева. Такое упражнение введено в программу выступления женщин. Под него приходится менять технику подъемов и расклад сил на помосте. Предыдущий богатый опыт, помог мастеру-международнику пройти дебют с попаданием в призовую тройку. Матвеева - серебряный призер Кубка.

ЕЛЕНА МАТВЕЕВА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР КУБКА РОССИИ:
«Подняла спортсменка и хлопают. Идеально поднимать было и это давало еще сил. Для девушек длинный цикл это очень сложно после рывка. Там одну гирю поднимаем, а тут две. Но я довольна, что все получилось».

На кубковом помосте удачно выступила и Светлана Никитина, ставшая третьей в рывке. Сейчас все три призеры готовятся к новым вызовам. Самым серьезным он будет у Артема Клепикова. Юноше в ноябре предстоит попытка стать сильнейшим гиревиком на Чемпионате мира, который пройдет в Сербии.

Кировские гиревики привезли с кубка России несколько медалей

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