Кировские гиревики привезли с кубка России несколько медалей

В Томске прошел Кубок России по гиревому спорту. Наши ведущие спортсмены уже приучили, что с любых соревнований они возвращаются с медалями. Не стал исключением и этот турнир. Хотя путь на пьедестал был непростым.Заполучив право проведения Кубка, Сибирь многим дала понять - в родных стенах команды региона будут бороться только за первые места. Гиревой спорт там один из базовых. А сами спортсмены одни из лучших в стране. Конкурировать с ними поехали пятеро кировчан.Задача, поставленная перед первыми номерами, была проверить свои силы после длительной соревновательной паузы. Лучше всех с ней справился Артем Клепиков. В этом году он побеждал на всех турнирах, где участвовал. На Кубке в весовой категории до 85 килограммов ему снова не было равных в толчке гири по длинному циклу.На длинный цикл теперь перешла и Елена Матвеева. Такое упражнение введено в программу выступления женщин. Под него приходится менять технику подъемов и расклад сил на помосте. Предыдущий богатый опыт, помог мастеру-международнику пройти дебют с попаданием в призовую тройку. Матвеева - серебряный призер Кубка.На кубковом помосте удачно выступила и Светлана Никитина, ставшая третьей в рывке. Сейчас все три призеры готовятся к новым вызовам. Самым серьезным он будет у Артема Клепикова. Юноше в ноябре предстоит попытка стать сильнейшим гиревиком на Чемпионате мира, который пройдет в Сербии.