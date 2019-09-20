В Кирове проходит всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева

В Кирове продолжается всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева. Свои выступления на нем завершили девушки. Сейчас настал черед разыграть комплекты наград юношам.
Турнир Порфирьева долгие годы был отборочным. Его призеры получали первые рейтинговые очки и автоматически записывались в кандидаты национальной юношеской сборной. Но в последние время у соревнования возникла угроза потери высокого статуса. Основной упрек всероссийская федерация делала на маленький зал, ограничивавший число участников. Переход под крышу манежа призван сохранить фехтовальный бренд региона.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ввод в эксплуатацию этого объекта позволил постелить большее количество дорожек и одновременно запускать большое количество пар».
Более тысячи спортсменов из 17 регионов страны. Столь обширная география не идет в ущерб уровню фехтования от юношей и девушек, который оценивается как достаточно высокий. Серьезную нацеленность на результат привычно показывает команда Москвы и Московской области. К лидеру подтягиваются фехтовальщики, представляющие Приволжский округ. Хозяева дорожек в родных стенах тоже настроены на решительный бой.
ВЛАДИСЛАВ ШЕХИРЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (Г.КИРОВ):
«Мне нужно быть сконцентрированнее. Быть осторожнее в некоторых моментах. Быть хладнокровным, чтобы не получать самых нелепых уколов».
Продумывать каждое движение приходиться в течении почти недели. Наши девушки справились с этим. В споре команд они заняли второе место. В отличие от юношей их фехтование называют более эмоциональным. Но с этим не согласны отечественные звезды этого вида спорта.
ОЛЬГА ЛОБЫНЦЕВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ПО ФЕХТОВАНИЮ ЧЕМПИОНКА МИРА И ЕВРОПЫ:
«Если ребенок с пеленок эмоционален, то он будет проявлять свои эмоции и на фехтовальной дорожке. Как в юношеском, юниорском, так и во взрослом фехтовании».
Умение контролировать свое внутреннее состояние на этом турнире крайне важно. Борьба идет за места в сборную страны для участия в мировом Первенстве. Железное место в нем получают спортсмены, стабильно попадающие в четверку лучших по ходу отборочных этапов. Состав претендентов со временем может быть расширен и значительно.
РАИЛЬ НАГИМОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Места предостаточно. В следующие годы будем решать на уровне федерации, чтобы провести здесь более масштабные соревнования. Может взрослый турнир, может Первенство России. Сейчас заявились на Спартакиаду школьников».
Что касается оставшейся программы турнира, то сегодня медали распределяли юноши младшего возраст. В пятницу за шпаги возьмутся более старшие ребята. А в заключительный день турнира, в субботу, пройдут поединки в самом непредсказуемом виде - командных соревнованиях.