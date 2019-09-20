В Кирове проходит всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева

В Кирове продолжается всероссийский турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева. Свои выступления на нем завершили девушки. Сейчас настал черед разыграть комплекты наград юношам.Турнир Порфирьева долгие годы был отборочным. Его призеры получали первые рейтинговые очки и автоматически записывались в кандидаты национальной юношеской сборной. Но в последние время у соревнования возникла угроза потери высокого статуса. Основной упрек всероссийская федерация делала на маленький зал, ограничивавший число участников. Переход под крышу манежа призван сохранить фехтовальный бренд региона.Более тысячи спортсменов из 17 регионов страны. Столь обширная география не идет в ущерб уровню фехтования от юношей и девушек, который оценивается как достаточно высокий. Серьезную нацеленность на результат привычно показывает команда Москвы и Московской области. К лидеру подтягиваются фехтовальщики, представляющие Приволжский округ. Хозяева дорожек в родных стенах тоже настроены на решительный бой.Продумывать каждое движение приходиться в течении почти недели. Наши девушки справились с этим. В споре команд они заняли второе место. В отличие от юношей их фехтование называют более эмоциональным. Но с этим не согласны отечественные звезды этого вида спорта.Умение контролировать свое внутреннее состояние на этом турнире крайне важно. Борьба идет за места в сборную страны для участия в мировом Первенстве. Железное место в нем получают спортсмены, стабильно попадающие в четверку лучших по ходу отборочных этапов. Состав претендентов со временем может быть расширен и значительно.Что касается оставшейся программы турнира, то сегодня медали распределяли юноши младшего возраст. В пятницу за шпаги возьмутся более старшие ребята. А в заключительный день турнира, в субботу, пройдут поединки в самом непредсказуемом виде - командных соревнованиях.