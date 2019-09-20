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Футболисты кировского «Факела» потерпели поражение в Вологде.

Футболисты кировского «Факела» потерпели поражение в Вологде.

Вчера, 20:22
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Футболисты кировского «Факела» потерпели поражение в Вологде.
В матче очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с командой «Вологда».

Встреча завершилась победой хозяев 1-0.

Потеряв три очка, кировчане опустились на третье место турнирной таблицы, существенно сократив свои шансы на серебро.

Вместе с тем, в запасе у «Факела» ещё два домашних матча.

2 октября кировчане принимают молодёжный состав владимирского «Торпедо», 10 октября – команду «Агат», встреча с которым была отложена.

Недосягаемым лидером розыгрыша остаётся «Череповец».

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