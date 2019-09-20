Футболисты кировского «Факела» потерпели поражение в Вологде.

В матче очередного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с командой «Вологда».Встреча завершилась победой хозяев 1-0.Потеряв три очка, кировчане опустились на третье место турнирной таблицы, существенно сократив свои шансы на серебро.Вместе с тем, в запасе у «Факела» ещё два домашних матча.2 октября кировчане принимают молодёжный состав владимирского «Торпедо», 10 октября – команду «Агат», встреча с которым была отложена.Недосягаемым лидером розыгрыша остаётся «Череповец».