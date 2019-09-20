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В Кирове прошли соревнования по автомодельному спорту

В Кирове прошли соревнования по автомодельному спорту

Сегодня, 11:11
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Артем Макаров

В Кирове прошли соревнования по автомодельному спорту. В турнире, помимо кировчан приняли участие представители Республики Коми и Архангельской области.

Ни дня без паяльника. Алексей Горбунов из Коряжмы Архангельской области долго готовился к поездке в Киров. Настраивался сам и модернизировал свою модель.

АЛЕКСЕЙ ГОРБУНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Модель, называется "G-12". Я перепаял на ней мотор. Поставил более мощный».

Команда из Коряжмы приезжает на кировские соревнования регулярно. Привозит своих лучших спортсменов. Тех ребят, кто занимается в автомодельном кружке несколько лет и уже доказал преданность этому техническому спорту.

НИКОЛАЙ СЕВЕРОВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КЛУБ "КОРЧАГИНЕЦ" (Г. КОРЯЖМА):
«Им нравится сама трасса, сам климат соревновательный. Естественно, добрые отношения, повидаться со знакомыми, товарищами, соперниками».

Помимо кировчан и представителей Архангельской области на соревнования приехали техники из Сыктывкара. Участники говорят, что кировская трасса проста, не так много поворотов. Здесь много прямых, где можно дать газ на полную.

Однако трасса в то же время, очень коварна. Скорость набрать легко, а вот затормозить вовремя, не всегда получается. Всего испытать себя на кировской трассе на этих соревнованиях решили более двадцати техников.

СЕРГЕЙ СОЛОДИЛОВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ СТАНЦИИ ЮНОГО ТЕХНИКА:
«Зачет разбивается до 14 лет и старше 14-ти лет. Чтобы малышам не так обидно было. Все равно, дети, которые занимаются несколько лет, они более опытные».

По итогам этих соревнований кировчане должны сформировать сборную команду, которая поедет защищать честь региона на турнире в Архангельской области.

В Кирове прошли соревнования по автомодельному спорту

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