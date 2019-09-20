МХК «Олимпия» проводит первые домашние матчи сезона.

27 и 28 сентября в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва принимают рыбинский «Полёт».Встречи пройдут на льду «Олимп-Арены».Начало игр: 27 сентября - в 18.30, 28 сентября - в 14.00.Напомним, что предыдущие два матча «Олимпия» провела на выезде, уступив «Белгороду» 1-6, но обыграв «Россошь» по буллитам 4-3.На сегодня с двумя очками кирово-чепецкая молодёжка занимает пятую строчку в турнирной таблице конференции «Восток».«Полёт» с нулевым результатом располагается на предпоследнем, седьмом месте.