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МХК «Олимпия» проводит первые домашние матчи сезона.

МХК «Олимпия» проводит первые домашние матчи сезона.

Сегодня, 11:16
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МХК «Олимпия» проводит первые домашние матчи сезона.
27 и 28 сентября в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва принимают рыбинский «Полёт».

Встречи пройдут на льду «Олимп-Арены».

Начало игр: 27 сентября - в 18.30, 28 сентября - в 14.00.

Напомним, что предыдущие два матча «Олимпия» провела на выезде, уступив «Белгороду» 1-6, но обыграв «Россошь» по буллитам 4-3.

На сегодня с двумя очками кирово-чепецкая молодёжка занимает пятую строчку в турнирной таблице конференции «Восток».

«Полёт» с нулевым результатом располагается на предпоследнем, седьмом месте.

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