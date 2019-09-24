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Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.

Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.

Вчера, 14:26
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Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.
28 и 29 сентября в очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова принимали новичка лиги - йошкар-олинский «Спартак».

Разгромив соперников в первом матче 11-1, в повторной встрече хозяева также добились успеха, но с более скромным счётом 4-0.

После четырёх матчей в активе кирово-чепецкой юниорки девять очков, что обеспечивает ей пятое место в дивизионе «Восток».

В тройке лидеров - казанские «Ак Барс», «Волна» и «Динамо».

В предстоящие выходные юниорский состав «Олимпии» играет на выезде с нефтекамским «Торосом».

фото М.Кузнецовой

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