Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.

28 и 29 сентября в очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова принимали новичка лиги - йошкар-олинский «Спартак».Разгромив соперников в первом матче 11-1, в повторной встрече хозяева также добились успеха, но с более скромным счётом 4-0.После четырёх матчей в активе кирово-чепецкой юниорки девять очков, что обеспечивает ей пятое место в дивизионе «Восток».В тройке лидеров - казанские «Ак Барс», «Волна» и «Динамо».В предстоящие выходные юниорский состав «Олимпии» играет на выезде с нефтекамским «Торосом».