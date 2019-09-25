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«Олимпия» заработала 20 минут штрафа и потеряла 2 очка

«Олимпия» заработала 20 минут штрафа и потеряла 2 очка

Сегодня, 10:32
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«Олимпия» заработала 20 минут штрафа и потеряла 2 очка
30 сентября в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва принимали череповецкий «Металлург».

Хозяева вышли на матч в статусе одного из фаворитов конференции «Восток». После двух побед над рыбинским «Полётом» кирово-чепецкая молодёжка обосновалась на втором месте турнирной таблицы. Сталевары же приехали в Кирово-Чепецк с нулевым результатом, проиграв ранее «Брянску» и «Липецку». Быть может именно это и сыграло с хозяевами злую шутку, а гостям, наоборот, помогло нацелиться на победу!

В первом же периоде «Олимпия» пропустила две безответные шайбы – 0-2. Причём, вторую, играя в меньшинстве: 2-минутный штраф за подножку отбывал герой прошлых матчей Егор Чупин.

К середине второго периода наши хоккеисты уже проигрывали 0-5. Фонарь за воротами кирово-чепецкого голкипера загорался каждые 2-3 минуты. Причём, между четвёртым и пятым голами тренерский штаб «Олимпии» принял решение поменять вратаря. Вместо Максима Плюснина, который так радовал болельщиков в матчах с «Полётом», в «рамку» встал Роман Козулин.

И всё же "Олимпии" удалось избежать «сухого» поражения. Ситуацию спас капитан команды Сергей Куимов, получивший точный пас от Даниила Прохорова. Это произошло на 33-й минуте, когда «Металлург» остался в меньшинстве – 1-5.

Этот период также запомнился большим количеством нарушений у хозяев. В общей сложности «Олимпия» заработала 14 минут штрафа (всего же за матч – 20, тогда как гости только 4).

Наконец, в третьем периоде, несмотря на достаточное количество бросков в створы ворот, ни одной из команд так и не удалось изменить счёт встречи. Гостей, по всей видимости, результат вполне устраивал, а у хозяев на это уже не было сил — ни физических, ни моральных.

В итоге «Металлург» праздновал свою первую победу в сезоне, а «Олимпия» в подавленном настроении удалилась в раздевалку разбирать ошибки и готовиться к следующему матчу. Повторная встреча соперников пройдёт 1 октября. 

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