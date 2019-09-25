В Кирове прошел Кубок области по смешанным боевым единоборствам. Это один из немногих турниров, где соревновательную практику набирают новички.Что отличает представителей ММА, так это изнуряющая подготовка перед любым турниром. На нее могут уходить месяцы. Но выход каждой пары бойцов таит в себе непредсказуемый вариант схватки на ринге.Прощупывать защиту, подобрать технические действия. За три трехминутных раунда спортсмен выстраивает собственную тактику и стратегию. Но приоритет ставится именно на досрочную победу. В идеале о ней думали 30 человек. Кроме кировчан, на Кубок заявились спортсмены из Нижегородской области и республики Марий-Эл.UFC, Bellator и другие организации, продвигающие смешанные единоборства, источник вдохновения для бойцов. Поединки звезд ММА они отчасти копируют. Но выработка собственной техники была и остается движущей силой для любого спортсмена. Суметь показать ее на публике одно из достоинств. Поэтому, мало кто отказывается от предоставляемого шанса выйти перед ней.На Кубке выступали не ведущие спортсмены. Это соревнование для бойцов второго эшелона. Для тех, кто хочет заявить о себе и через тренировки поднять уровень собственного мастерства. Демонстрацию эффектных ударов и приемов зрители увидели в избытке. На таких турнирах хладнокровие проявляют лишь судьи.Для новичков в ММА будет проведен еще один старт, запланированный на декабрь. Первые же номера областной сборной сейчас готовятся к российским турнирам. Главные региональные соревнования по смешанным боевым единоборствам пройдут в конце января будущего года.