В Кирове прошел Кубок области по смешанным боевым единоборствам. Это один из немногих турниров, где соревновательную практику набирают новички.
Что отличает представителей ММА, так это изнуряющая подготовка перед любым турниром. На нее могут уходить месяцы. Но выход каждой пары бойцов таит в себе непредсказуемый вариант схватки на ринге.
- Ну не знаю, я уже после первого раунда устал. Потом второй, третий, вообще. Но продышался.
Прощупывать защиту, подобрать технические действия. За три трехминутных раунда спортсмен выстраивает собственную тактику и стратегию. Но приоритет ставится именно на досрочную победу. В идеале о ней думали 30 человек. Кроме кировчан, на Кубок заявились спортсмены из Нижегородской области и республики Марий-Эл.
АЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он почему и называется открытый, на области все друг друга знают, дерутся между собой. А здесь обмениваемся опытом с соседними регионами Приволжья».
UFC, Bellator и другие организации, продвигающие смешанные единоборства, источник вдохновения для бойцов. Поединки звезд ММА они отчасти копируют. Но выработка собственной техники была и остается движущей силой для любого спортсмена. Суметь показать ее на публике одно из достоинств. Поэтому, мало кто отказывается от предоставляемого шанса выйти перед ней.
- Мне нравится. Это хобби. Может в будущем карьеру можно строить. Посмотрим.
На Кубке выступали не ведущие спортсмены. Это соревнование для бойцов второго эшелона. Для тех, кто хочет заявить о себе и через тренировки поднять уровень собственного мастерства. Демонстрацию эффектных ударов и приемов зрители увидели в избытке. На таких турнирах хладнокровие проявляют лишь судьи.
АБУБАКР РАДЖАБОВ, СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Больше, где травмоопасные приемы идут. Нужно следить, чтобы человек не уснул в ходе удушающего. Плюс, когда добивание идет, чтобы сохранить здоровье спортсмена и вовремя остановить поединок».
Для новичков в ММА будет проведен еще один старт, запланированный на декабрь. Первые же номера областной сборной сейчас готовятся к российским турнирам. Главные региональные соревнования по смешанным боевым единоборствам пройдут в конце января будущего года.