ХК «Родина» откроет сезон домашним матчем с сыктывкарским «Строителем».

Встреча пройдёт 5 ноября.В следующих двух турах кировчанам предстоят игры на выезде: 11 ноября – с иркутским «Байкалом-Энергией», 14 ноября – с хабаровским «СКА-Нефтяником».Федерация хоккея с мячом России опубликовала календарь первого этапа чемпионата страны среди клубов суперлиги на 2019-2020 годы.Всего в розыгрыше примут участие 14 команд.По сравнению с прошлым сезоном их количество уменьшилось – суперлигу покинул красногорский «Зоркий».С каждым из соперников кировчане проведут по два матча – один дома, второй на выезде. После первого этапа пройдёт серия плей-офф.