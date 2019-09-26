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ХК «Родина» откроет сезон домашним матчем с сыктывкарским «Строителем».

ХК «Родина» откроет сезон домашним матчем с сыктывкарским «Строителем».

Вчера, 08:53
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ХК «Родина» откроет сезон домашним матчем с сыктывкарским «Строителем».
Встреча пройдёт 5 ноября.

В следующих двух турах кировчанам предстоят игры на выезде: 11 ноября – с иркутским «Байкалом-Энергией», 14 ноября – с хабаровским «СКА-Нефтяником».

Федерация хоккея с мячом России опубликовала календарь первого этапа чемпионата страны среди клубов суперлиги на 2019-2020 годы.

Всего в розыгрыше примут участие 14 команд.

По сравнению с прошлым сезоном их количество уменьшилось – суперлигу покинул красногорский «Зоркий».

С каждым из соперников кировчане проведут по два матча – один дома, второй на выезде. После первого этапа пройдёт серия плей-офф.

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