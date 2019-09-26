МХК «Олимпия» сохраняет за собой второе место в конференции «Восток».

В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва принимали череповецкий «Металлург».Прошедшие матчи получились разными как по содержанию, так и по результату.Если в первой встрече хозяева, проиграв соперникам по всем позициям, потерпели поражение 1-5, то уже на следующий день провели работу над ошибками и добились победы 2-1.Причём, исход повторной встречи определился в серии буллитов. Решающую шайбу забросил Альберт Серазетдинов.Заработав два очка, кирово-чепецкая молодёжка остаётся на втором месте турнирной таблицы.4 и 5 октября «Олимпия» принимает ярославский «Локо-Юниор», который пока лидирует в конференции «Восток».Начало пятничной встречи в 18.30, субботняя игра начнётся в 14.00.