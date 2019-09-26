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Юные кировские футболисты достойно представили область на международном фестивале

Юные кировские футболисты достойно представили область на международном фестивале

Вчера, 15:23
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Роман Четвериков

В Кирове завершился очередной розыгрыш международного футбольного фестиваля "Большие звезды светят малым".

Этим мальчишкам нет еще и 10 лет. Но на тренировках они выкладываются как взрослые. В игровых действиях читается мысль. Примеры - любимые команды и мастера, на которых они хотят быть похожими.

СТЕПАН ПЕТРУХИН, ИГРОК КОМАНДЫ ДЮСШ-5:
«"Реал", "Барселона". У "Барсы" хорошие комбинации. У "Реала" был Роналду. Красивые голы забивал».

Фестиваль "Большие звезды светят малым" пока для команды ДЮСШ-5 первый серьезный турнир. До финала пришлось пройти через отборочный этап. Второе место дало путевку в решающую стадию турнира. По жребию попали на сильных соперников, и вышли победителями. Оставалось только сделать два шага до титула чемпиона.

ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ, ИГРОК КОМАНДЫ ДЮСШ-5:
«Да, получается иногда. Если хотим. А команда не хочет? Иногда как».

В полуфинале в упорной борьбе был обыгран воронежский "Партизан". Выход в главный матч турнира заставил тренера по-иному готовить и настраивать мальчишек.

РОДИОН ЛУЧИНИН, ТРЕНЕР КОМАНДЫ ДЮСШ-5:
«Больше на тактику уделяли внимание. На переход от обороны к атаке. И на реализацию своих моментов. Это больше страдает. Много создаем, но не забиваем».

В соперниках оказалась команда "Чингисхан" из Элисты. По впечатлению наставника, она была по силам нашим ребятам. Но юные кировчане слегка растерялись. Да и к финалу подошли уставшими. Играть пришлось каждый день. Это наложило отпечаток на результат. Кировчане уступили 0-3. Но не заслужили критики, как со стороны тренера, так и со стороны родителей.

ПАВЕЛ ЛЕБЕДЕВ, ПАПА ФУТБОЛИСТА:
«Когда игра идет, кричим, переживаем. Пытаемся подсказывать. А так, пускай сами решают. Тренер это главное, что может быть».

Общее мнение. Ребята с задачей справились. Достойно представили область на чемпионате. Главное, получен игровой опыт, который скажется на последующем участии команды в крупных российских детских турнирах.

Юные кировские футболисты достойно представили область на международном фестивале

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