Юные кировские футболисты достойно представили область на международном фестивале

В Кирове завершился очередной розыгрыш международного футбольного фестиваля "Большие звезды светят малым".Этим мальчишкам нет еще и 10 лет. Но на тренировках они выкладываются как взрослые. В игровых действиях читается мысль. Примеры - любимые команды и мастера, на которых они хотят быть похожими.Фестиваль "Большие звезды светят малым" пока для команды ДЮСШ-5 первый серьезный турнир. До финала пришлось пройти через отборочный этап. Второе место дало путевку в решающую стадию турнира. По жребию попали на сильных соперников, и вышли победителями. Оставалось только сделать два шага до титула чемпиона.В полуфинале в упорной борьбе был обыгран воронежский "Партизан". Выход в главный матч турнира заставил тренера по-иному готовить и настраивать мальчишек.В соперниках оказалась команда "Чингисхан" из Элисты. По впечатлению наставника, она была по силам нашим ребятам. Но юные кировчане слегка растерялись. Да и к финалу подошли уставшими. Играть пришлось каждый день. Это наложило отпечаток на результат. Кировчане уступили 0-3. Но не заслужили критики, как со стороны тренера, так и со стороны родителей.Общее мнение. Ребята с задачей справились. Достойно представили область на чемпионате. Главное, получен игровой опыт, который скажется на последующем участии команды в крупных российских детских турнирах.