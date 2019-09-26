«Родина» подпишет контракт с защитником Кириллом Барминым.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.20-летний игрок является воспитанником кировского хоккея с мячом.В 2015-2016 годах выступал за молодёжную команду «Родина». Однако уже на следующий сезон начал привлекаться к играм в основном составе.В чемпионатах страны среди клубов суперлиги провёл 30 матчей, забив 1 мяч. В прошлом сезоне был приглашён в Хабаровск, играл за дублёров «СКА-Нефтяника».На прошедшем в Ульяновске первом этапе Кубка России выступал в составе молодёжной сборной, провёл 5 матчей, но результативных очков не заработал.