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«Родина» подпишет контракт с защитником Кириллом Барминым.

«Родина» подпишет контракт с защитником Кириллом Барминым.

Сегодня, 09:37
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«Родина» подпишет контракт с защитником Кириллом Барминым.
Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

20-летний игрок является воспитанником кировского хоккея с мячом.

В 2015-2016 годах выступал за молодёжную команду «Родина». Однако уже на следующий сезон начал привлекаться к играм в основном составе.

В чемпионатах страны среди клубов суперлиги провёл 30 матчей, забив 1 мяч. В прошлом сезоне был приглашён в Хабаровск, играл за дублёров «СКА-Нефтяника».

На прошедшем в Ульяновске первом этапе Кубка России выступал в составе молодёжной сборной, провёл 5 матчей, но результативных очков не заработал.

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