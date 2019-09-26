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ФК «Факел» добился победы, не выходя на поле.

ФК «Факел» добился победы, не выходя на поле.

Сегодня, 10:42
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ФК «Факел» добился победы, не выходя на поле.
2 октября в предпоследнем туре первенства межрегиональной Федерации футбола «Золотое Кольцо» кировский "Факел" должен был принимать молодёжный состав владимирского «Торпедо».

Однако встреча не состоялась. Гости уведомили Федерацию, что не приедут на матч.

По регламенту команде было засчитано техническое поражение 0-3.

Увеличив свой актив до тридцати очков, кировчане заранее обеспечили себе "серебро" первенства.

9 октября «Факелу» предстоит дома провести отложенный матч с аутсайдером розыгрыша - командой «Агат» из города Гаврилов Ям. Обыграть её не составит большого труда. 

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