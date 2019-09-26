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Кировская "Родина" вернулась с Кубка России

Кировская "Родина" вернулась с Кубка России

Сегодня, 11:41
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Роман Четвериков

Иллюзий не питали, сыграли в силу своих возможностей. "Родина" вернулась с Кубка России. Выступление команды получилось не провальным. Кировчане вошли в четверку лучших в Западной подгруппе.

Участие в Кубке для большинства клубов Суперлиги часть предсезонной подготовки. Особенно в плане получения игровой практики. У "Родины" она была минимальная. Всего одна контрольная игра, правда, вселившая оптимизм по счету. Был обыгран "Мурман" 7-1. Но уже следующий официальный матч против столичного "Динамо" получился совсем иным.

ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Мы сыграли неплохо вторые 25 минут первого тайма. В этот период времени была контригра, были моменты, неплохие атаки. Тогда на поле было две команды».

Один из фаворитов сезона разгромно обыграл "Родину" 12-1. А вот оставшиеся встречи, со слов главного тренера, показали, что у команды есть характер. Она упиралась и постепенно пришла к нужным результатам. Из семи кубковых матчей в четырех кировчане взяли 10 очков, обыграв "Строитель", "Мурман", "Старт" и сделав ничью с "Волгой". Именно эти команды "Родина" и оставила после себя в турнирной таблице, заняв 4-е место.

ОЛЕГ ПИВОВАРОВ, ПОЛУЗАЩИТНИК ХК "РОДИНА":
«Самоотдача у всех ребят была. Не было того, кто не старался. Все выкладывались. Все молодцы».

После небольшого отдыха, игроки вновь приступили к тренировкам. Беговой кросс втягивающее занятие. Далее силовая и скоростная работа. На следующей неделе команда вновь планирует отправиться на большой лед в Ульяновск. Там в рамках сбора она примет участие в турнире. Возможен и еще один гостевой выезд. Домашний стадион пока не готов принять команду.

ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Установки увезены в Москву. Там идет их ремонт. Как привезут обратно, будет сделан запуск, чтобы сделать искусственный лед. Но со слов людей, которые занимаются этим вопросом, раньше 27-28 октября льда в Кирове не будет».

Оставшаяся часть подготовки будет подведена и под календарь. За первые 10 дней Чемпионата "Родина" должна будет сыграть 4 матча. Стартовый она проведет дома 5 ноября против "Строителя".

Кировская

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