Кировская "Родина" вернулась с Кубка России

Иллюзий не питали, сыграли в силу своих возможностей. "Родина" вернулась с Кубка России. Выступление команды получилось не провальным. Кировчане вошли в четверку лучших в Западной подгруппе.Участие в Кубке для большинства клубов Суперлиги часть предсезонной подготовки. Особенно в плане получения игровой практики. У "Родины" она была минимальная. Всего одна контрольная игра, правда, вселившая оптимизм по счету. Был обыгран "Мурман" 7-1. Но уже следующий официальный матч против столичного "Динамо" получился совсем иным.Один из фаворитов сезона разгромно обыграл "Родину" 12-1. А вот оставшиеся встречи, со слов главного тренера, показали, что у команды есть характер. Она упиралась и постепенно пришла к нужным результатам. Из семи кубковых матчей в четырех кировчане взяли 10 очков, обыграв "Строитель", "Мурман", "Старт" и сделав ничью с "Волгой". Именно эти команды "Родина" и оставила после себя в турнирной таблице, заняв 4-е место.После небольшого отдыха, игроки вновь приступили к тренировкам. Беговой кросс втягивающее занятие. Далее силовая и скоростная работа. На следующей неделе команда вновь планирует отправиться на большой лед в Ульяновск. Там в рамках сбора она примет участие в турнире. Возможен и еще один гостевой выезд. Домашний стадион пока не готов принять команду.Оставшаяся часть подготовки будет подведена и под календарь. За первые 10 дней Чемпионата "Родина" должна будет сыграть 4 матча. Стартовый она проведет дома 5 ноября против "Строителя".