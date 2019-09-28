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04 октября 23:41
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МХК «Олимпия» сыграет с лидером конференции «Восток».

МХК «Олимпия» сыграет с лидером конференции «Восток».

Сегодня, 10:33
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МХК «Олимпия» сыграет с лидером конференции «Восток».
4 и 5 октября в очередном туре первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка принимает ярославский «Локо-Юниор».

После шести матчей в активе этой команды девять очков и первое место в турнирной таблице.

«Олимпия» заработала на одно очко меньше и располагается строчкой ниже.

Напомним, что в предыдущем туре подопечные Валентина Снигирёва принимали череповецкий «Металлург». Потерпев в первом матче поражение 1-5, повторную встречу хозяева выиграли по буллитам 2-1.

Отметим, что вход на предстоящие матчи будет бесплатным. Начало сегодняшней встречи в 18.30, в субботу игра начнётся в 14.00. 

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