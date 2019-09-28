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«Родина» проведёт ещё один предсезонный сбор в Ульяновске.

«Родина» проведёт ещё один предсезонный сбор в Ульяновске.

Сегодня, 15:57
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«Родина» проведёт ещё один предсезонный сбор в Ульяновске.

Команда будет тренироваться на большом льду, а также сыграет в матчах на Кубок «Волга-Спорт-Арены».

Кроме кировчан в турнире примут участие ещё пять ледовых дружин: оба состава ульяновской «Волги», казанское «Динамо», нижегородский «Старт» и казахстанский «Акжайык».

Игры будут проходить в двух группах. На первом этапе «Родине» предстоят встречи с хоккеистами «Акжайыка» и «Динамо». После этого соперники проведут ещё по одному стыковому матчу.

Между тем на свой стадион подопечные Игоря Загоскина выйдут не раньше конца октября. В команде очень рассчитывают, что в этом году специалистам всё-таки удастся наладить работу холодильной системы и залить искусственный лёд.

Отметим, что компрессорные установки не работают уже несколько лет. Этим летом оборудование было направлено на ремонт в Москву. В Киров его обещают привезти к 22 октября.

Примерно ещё пять дней уйдёт на отладку системы и саму заливку.

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