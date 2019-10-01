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Молодёжная команда «Олимпия» дважды проиграла лидеру конференции «Восток».

Молодёжная команда «Олимпия» дважды проиграла лидеру конференции «Восток».

Сегодня, 12:32
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Молодёжная команда «Олимпия» дважды проиграла лидеру конференции «Восток».
В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва принимали ярославский «Локо-Юниор».

Уступив в первом матче по буллитам 2-3, во второй встрече хозяева потерпели разгромное поражение 0-5.

В составе «Олимпии» точными бросками отметились Владислав Смолянинов и Алексей Гаревских.

Потеряв четыре очка, кирово-чепецкая молодёжка сохраняет за собой второе место в конференции «Восток». На третьей позиции - пермский «АК-59».

В следующий раз свою команду болельщики увидят уже только через месяц.

Ближайшие семь матчей кирово-чепецкая молодёжка проведёт на выезде. 10 октября «Олимпия» играет в гостях с командой «Брянск».

Фоторепортаж пресс-службы МХК «Олимпия»


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