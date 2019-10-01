Молодёжная команда «Олимпия» дважды проиграла лидеру конференции «Восток».
В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва принимали ярославский «Локо-Юниор».
Уступив в первом матче по буллитам 2-3, во второй встрече хозяева потерпели разгромное поражение 0-5.
В составе «Олимпии» точными бросками отметились Владислав Смолянинов и Алексей Гаревских.
Потеряв четыре очка, кирово-чепецкая молодёжка сохраняет за собой второе место в конференции «Восток». На третьей позиции - пермский «АК-59».
В следующий раз свою команду болельщики увидят уже только через месяц.
Ближайшие семь матчей кирово-чепецкая молодёжка проведёт на выезде. 10 октября «Олимпия» играет в гостях с командой «Брянск».
Фоторепортаж пресс-службы МХК «Олимпия»