Молодёжная команда «Олимпия» дважды проиграла лидеру конференции «Восток».

В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва принимали ярославский «Локо-Юниор».Уступив в первом матче по буллитам 2-3, во второй встрече хозяева потерпели разгромное поражение 0-5.В составе «Олимпии» точными бросками отметились Владислав Смолянинов и Алексей Гаревских.Потеряв четыре очка, кирово-чепецкая молодёжка сохраняет за собой второе место в конференции «Восток». На третьей позиции - пермский «АК-59».В следующий раз свою команду болельщики увидят уже только через месяц.Ближайшие семь матчей кирово-чепецкая молодёжка проведёт на выезде. 10 октября «Олимпия» играет в гостях с командой «Брянск».