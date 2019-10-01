В Кирове прошел Кубок области по кикбоксингу. Этот турнир носит итоговый характер. Тренеры оценивают, как бойцы выглядят после летней подготовки.Эту пару спортсменов не случайно одной из первых пригласили на ринг. Ей предстояло задать некий ритм всему турниру и наглядно показать, как должен проходить поединок, в котором на соперника можно обрушить массу ударов. Как руками, так и ногами. Боец в красном Данил Хлопов. Как он сам признается, ему больше нравятся досрочные победы. Юноша предпочитает доминирующий стиль. В "фулле" он играет ключевую роль. На Кубке Данил не изменил собственной манере. Вот только противник оказался не из робкого десятка.Рядом с рингом, как всегда, открытая спарринг-площадка. Она отведена под раздел "лайт-контакт". Он служит своеобразным входом в этот вид единоборств. Но уже на этой начальной стадии виден настрой и самоотверженность ребят от 7 до 13 лет. Ребята учатся держать удары и грамотно выстраивать наступательные действия.Данным турниром областная федерация кикбоксинга открывала соревновательный цикл. На нем проверялось, в какой спортивной форме находятся члены областных сборных команд. Кроме получения опыта и желания победить, в ход шли и новые наработки в технике. Для каждого из 130 участников выступление на Кубке указало над чем еще нужно поработать. Перед тем как настанет пора серьезных выездных боев. Но их уже даже на домашней арене становится все больше.До конца года кировские кикбоксеры примут участие в Кубках страны и в ряде всероссийских соревнований. К оптимальной форме тренеры их будут подводить ближе к январю. Когда пройдут главные региональные состязания - Чемпионат и Первенство. На них определятся составы сборных команд. Их основной задачей станет завоевание медалей на окружном турнире.