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Кировские гимнастки получили мастер-класс от известной спортсменки Полины Хониной

Кировские гимнастки получили мастер-класс от известной спортсменки Полины Хониной

Вчера, 17:48
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Роман Четвериков

Тренировка, которую будет трудно забыть. Мастер-класс для кировских гимнасток провела известная спортсменка Полина Хонина.

Спорт в ее жизнь пришел с трех лет. Поначалу Полина попробовала себя в плавании. Но затем появилась художественная гимнастика. В то, что она ее не бросит тренеры увидели сразу. Девочка была яркой личностью, которая захотела в этом спорте чего-то добиться.

НАТАЛЬЯ КОДАНЕВА, ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ПОЛИНЫ ХОНИНОЙ:
«Хотя она прозанималась у меня совсем немного, но я старалась вести ее по жизни. Где-то мы пересекались в составлении композиций, где-то психологически».

Спортивное взросление Хониной прошло уже в Пензе, куда она переехала тренироваться. К 21 году в ее послужном списке немало медальных успехов. Хонина обладательница Кубка России, многократный призер этапов Гран-При и международных турниров. Уже одни это регалии говорят о том, что в гимнастике девушка состоялась как спортсменка. И теперь служит примером для подрастающего поколения.

ЛЮБОВЬ ГУЖОВА, ОРГАНИЗАТОР МАСТЕР-КЛАССА:
«Есть определенные стереотипы. А увидеть, как это делает гимнастка, которая уже получила победы, иногда полезнее. До детей начинает доходить».

В этом году Хонина провела семь мастер-классов в разных странах. Делиться опытом обычная практика для представительниц художественной гимнастики. Для нашей области это был первый подобный пример. Занятия шли два дня. На них гимнастка показывала новые элементы, варианты разминки в сборной России. Внимание уделялось и техническим моментам. Прыжкам, поворотам, работе с предметами. Вместе с детьми курс обучения проходили и тренеры.

ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для меня это тоже школа. Вот сегодня я пару движений отметила для себя. Запомнила и буду использовать».

Современная гимнастика очень сложна. От спортсменок требуется не просто чисто выполнить программу, но и сделать это красиво и артистично. Все чаще можно услышать сравнение с цирковым искусством. Учить ему юных граций теперь для Хониной приоритет в карьере.

ПОЛИНА ХОНИНА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ:
«Мне очень нравится. Потому что, я знакомлюсь с маленькими девочками. У них глазки горят. Они все счастливые, довольные. Надеюсь, что у них появится мечта, цель и они будут идти вперед».

Корея, Нидерланды, Англия. Это еще не все страны, которые в скором времени посетить гимнастка, чтобы провести там мастер-классы. Но в родной для себя Киров она обещала снова вернуться. Поскольку призналась. От прошедших занятий в домашней обстановке она получила неповторимую энергетику.

Кировские гимнастки получили мастер-класс от известной спортсменки Полины Хониной

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