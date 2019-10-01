Кировские гимнастки получили мастер-класс от известной спортсменки Полины Хониной

Тренировка, которую будет трудно забыть. Мастер-класс для кировских гимнасток провела известная спортсменка Полина Хонина.Спорт в ее жизнь пришел с трех лет. Поначалу Полина попробовала себя в плавании. Но затем появилась художественная гимнастика. В то, что она ее не бросит тренеры увидели сразу. Девочка была яркой личностью, которая захотела в этом спорте чего-то добиться.Спортивное взросление Хониной прошло уже в Пензе, куда она переехала тренироваться. К 21 году в ее послужном списке немало медальных успехов. Хонина обладательница Кубка России, многократный призер этапов Гран-При и международных турниров. Уже одни это регалии говорят о том, что в гимнастике девушка состоялась как спортсменка. И теперь служит примером для подрастающего поколения.В этом году Хонина провела семь мастер-классов в разных странах. Делиться опытом обычная практика для представительниц художественной гимнастики. Для нашей области это был первый подобный пример. Занятия шли два дня. На них гимнастка показывала новые элементы, варианты разминки в сборной России. Внимание уделялось и техническим моментам. Прыжкам, поворотам, работе с предметами. Вместе с детьми курс обучения проходили и тренеры.Современная гимнастика очень сложна. От спортсменок требуется не просто чисто выполнить программу, но и сделать это красиво и артистично. Все чаще можно услышать сравнение с цирковым искусством. Учить ему юных граций теперь для Хониной приоритет в карьере.Корея, Нидерланды, Англия. Это еще не все страны, которые в скором времени посетить гимнастка, чтобы провести там мастер-классы. Но в родной для себя Киров она обещала снова вернуться. Поскольку призналась. От прошедших занятий в домашней обстановке она получила неповторимую энергетику.