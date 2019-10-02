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Кировские футболисты завоевали Кубок Федерации спорта ЛИН.

Кировские футболисты завоевали Кубок Федерации спорта ЛИН.

Сегодня, 13:24
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Кировские футболисты завоевали Кубок Федерации спорта ЛИН.
Турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Сочи.

В розыгрыше приняли участие шесть команд из разных городов России.

Кировскую область представляли воспитанники спортивной школы «Юность».

В первых же встречах подопечные Олега Карабаня переиграли соперников из Москвы, Татарстана и Норильска. Судьба трофея решалась в матче с командой из Саратова.

Игра получилась боевой и зрелищной. Соперники действовали на всех участках поля, не уступая друг другу ни в мастерстве, ни в скорости.

И лишь в самой концовке встречи кировчане воспользовались ошибкой соперников и забили победный мяч.


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