Кировские футболисты завоевали Кубок Федерации спорта ЛИН.

Турнир среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья прошёл в Сочи.В розыгрыше приняли участие шесть команд из разных городов России.Кировскую область представляли воспитанники спортивной школы «Юность».В первых же встречах подопечные Олега Карабаня переиграли соперников из Москвы, Татарстана и Норильска. Судьба трофея решалась в матче с командой из Саратова.Игра получилась боевой и зрелищной. Соперники действовали на всех участках поля, не уступая друг другу ни в мастерстве, ни в скорости.И лишь в самой концовке встречи кировчане воспользовались ошибкой соперников и забили победный мяч.