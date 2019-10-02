Кировские спортсмены успешно выступили в финале Спартакиады учащихся России.
Соревнования по боевым искусствам прошли в Анапе.
Воспитанники отделения ушу спортивной школы «Юность» завоевали пять наград.
Станислава Куницына стала дважды третьей, а Сергей Кулаков собрал коллекцию из трёх медалей - золотой, серебряной и бронзовой.
С наградами вернулись домой и каратисты Вятской спортивной школы олимпийского резерва.
Карина Богданова завоевала серебро, Сергей Волков показал третий результат в своей весовой категории.
на фото - тренер по ушу Игорь Гулин со своими воспитанниками Станиславой Куницыной и Сергеем Кулаковым.