«Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор.

Вероятнее всего, в Нижнем Новгороде.Если позволят финансы, команда отправится туда на неделю и кроме тренировок на большом льду сыграет два товарищеских матча с местным «Стартом».Принципиальная договорённость об этом достигнута.Отметим, что в идеале в предсезонный период команда должна провести не менее четырнадцати матчей. На сегодня кировчане сыграли только восемь: один с «Мурманом» и семь на первом этапе Кубка России.Ещё три встречи запланированы в рамках Кубка «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновске.С 8 по 18 октября подопечные Игоря Загоскина проводят здесь тренировочный сбор.