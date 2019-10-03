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09 октября 23:26
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«Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор.

«Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор.

Сегодня, 14:01
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«Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор.
Вероятнее всего, в Нижнем Новгороде.

Если позволят финансы, команда отправится туда на неделю и кроме тренировок на большом льду сыграет два товарищеских матча с местным «Стартом».

Принципиальная договорённость об этом достигнута.

Отметим, что в идеале в предсезонный период команда должна провести не менее четырнадцати матчей. На сегодня кировчане сыграли только восемь: один с «Мурманом» и семь на первом этапе Кубка России.

Ещё три встречи запланированы в рамках Кубка «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновске.

С 8 по 18 октября подопечные Игоря Загоскина проводят здесь тренировочный сбор.

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