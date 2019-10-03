«Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор.
Вероятнее всего, в Нижнем Новгороде.
Если позволят финансы, команда отправится туда на неделю и кроме тренировок на большом льду сыграет два товарищеских матча с местным «Стартом».
Принципиальная договорённость об этом достигнута.
Отметим, что в идеале в предсезонный период команда должна провести не менее четырнадцати матчей. На сегодня кировчане сыграли только восемь: один с «Мурманом» и семь на первом этапе Кубка России.
Ещё три встречи запланированы в рамках Кубка «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновске.
С 8 по 18 октября подопечные Игоря Загоскина проводят здесь тренировочный сбор.