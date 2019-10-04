МХК «Олимпия» открывает большую серию выездных матчей.

В течение трёх недель кирово-чепецкая молодёжка проведёт семь встреч с четырьмя соперниками.Так, сегодня, 10 октября подопечные Валентина Снигирёва играют с командой «Брянск».После пяти матчей в её активе десять очков и третье место в конференции «Запад».Таким образом, на сегодня это пока единственный участник розыгрыша, идущий без потерь.«Олимпия» в восьми матчах заработала девять очков и также находится на третьем месте, но в конференции «Восток».