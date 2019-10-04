ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.

Накануне в последнем туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова принимали аутсайдера розыгрыша команду «Агат» из города Гаврилов Ям.За 90 минут игры кировчане отправили в ворота гостей 34 безответных мяча.Настоящим героем встречи стал 28-летний нападающий Владислав Шихов, записавший на свой счёт 11 точных ударов.Всего же в этом сезоне он 22 раза огорчил вратарей соперников и возглавил список лучших снайперов розыгрыша.Заработав в 16 матчах 33 очка, «Факел» завоевал серебряные медали «Золотого Кольца».Пройдя первенство без потерь, победу одержала команда «Череповец». Замкнули тройку лидеров футболисты молодёжного состава ярославского «Шинника».