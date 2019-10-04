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ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.

ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.

Вчера, 13:48
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ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.
Накануне в последнем туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова принимали аутсайдера розыгрыша команду «Агат» из города Гаврилов Ям.

За 90 минут игры кировчане отправили в ворота гостей 34 безответных мяча.

Настоящим героем встречи стал 28-летний нападающий Владислав Шихов, записавший на свой счёт 11 точных ударов.

Всего же в этом сезоне он 22 раза огорчил вратарей соперников и возглавил список лучших снайперов розыгрыша.

Заработав в 16 матчах 33 очка, «Факел» завоевал серебряные медали «Золотого Кольца».

Пройдя первенство без потерь, победу одержала команда «Череповец». Замкнули тройку лидеров футболисты молодёжного состава ярославского «Шинника».

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