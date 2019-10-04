Низкая температура и дождь не помеха для настоящих спортсменов - ни для людей, ни для животных. В Кирове прошли соревнования по конкуру.Это препятствие наездники берут легко, и проливной дождь для них вовсе не помеха. Но таким результатам предшествовали долгие и упорные тренировки.Готовятся не только технически, но и морально. Перед стартом нужно правильно настроить лошадей.Соревнования посвятили дню учителя. Для многих всадников Кирова один из главных наставников - тот, чьим именем назван Кубок - Николай Шабалин. Накануне ему исполнилось 70, но он все еще уверенно сидит в седле и передает мастерство юным всадникам. Развитию конного спорта в Кирове он посвятил всю свою жизнь.В результате первые места заняли Павел Загоскин и Эвелина Туганова.