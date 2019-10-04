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В Кирове прошли соревнования по конкуру

В Кирове прошли соревнования по конкуру

Вчера, 15:11
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Александра Гуляева

Низкая температура и дождь не помеха для настоящих спортсменов - ни для людей, ни для животных. В Кирове прошли соревнования по конкуру.

Это препятствие наездники берут легко, и проливной дождь для них вовсе не помеха. Но таким результатам предшествовали долгие и упорные тренировки.

АННА БЕЛОКРЫЛОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы уже прошли через несколько стартов, выезжали в другую область. Например, в Сыктывкар, в Коми выезжали. Плюс ежедневные тренировки несколько раз в неделю, вот конкур. А так - упорный труд».

Готовятся не только технически, но и морально. Перед стартом нужно правильно настроить лошадей.

ЕКАТЕРИНА СЛАУТИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Постоянно с ней разговариваю. Она в принципе слышит, слушает, и если как бы слышит, что я именно говорю, она понимает, что это я».

Соревнования посвятили дню учителя. Для многих всадников Кирова один из главных наставников - тот, чьим именем назван Кубок - Николай Шабалин. Накануне ему исполнилось 70, но он все еще уверенно сидит в седле и передает мастерство юным всадникам. Развитию конного спорта в Кирове он посвятил всю свою жизнь.

НИКОЛАЙ ШАБАЛИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:
«Девушки выезжают на чемпионаты России. Я не говорю, что там здорово побеждают, но все-таки уже о Кирове заявили снова. Приятно видеть, что эти ребята, ученики мои, в таких тяжелых условиях, вот это все возрождается, и это очень приятно».

В результате первые места заняли Павел Загоскин и Эвелина Туганова.

В Кирове прошли соревнования по конкуру

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