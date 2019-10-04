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Кировчанки победили на международном турнире по боксу

Кировчанки победили на международном турнире по боксу

Вчера, 17:47
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Артем Макаров

Кировские девушки-боксеры выступили на международном турнире в Орле. Ильнара Ибатуллина смогла занять третье место. Сейчас девушка готовится к новым соревнованиям. На тренировке побывала наша съемочная группа.

Тренировки должны быть постоянными. Только тогда будет результат. Ильнара Ибатуллина занимается боксом всего 4 года. Несмотря на столь малый срок, она уже смогла стать призером международного турнира "Осенний вызов".

ИЛЬНАРА ИБАТУЛЛИНА, СПОРТСМЕНКА:
«Бокс мне нравится тем, что здесь нужно думать всегда. Независимо, что ты делаешь. Либо просто бежишь, либо стоишь в ринге. Голова работает всегда. Очень интеллектуальный вид спорта».

На международном турнире в Орле Ильнаре противостояли опытные спортсмены. У многих за плечами сотни боев. В боксе они с самого раннего детства. Ильнара занялась боксом только после учебы в институте. Таким образом, третье место на чемпионате - это неожиданно приятный результат.

ИЛЬНАРА ИБАТУЛЛИНА, СПОРТСМЕНКА:
«Я довольна своим выступлением. Это было одно из лучших моих выступлений. Один бой я выиграла, другой, к сожалению, проиграла. Результатом все равно довольна».

Всего в турнире участвовали около двухсот спортсменок из России, Латвии, Узбекистана и других стран.

АРТЕМ ВАСИЛЬЕВ, ТРЕНЕР ИЛЬНАРЫ ИБАТУЛЛИНОЙ:
«Задачу минимум, даже чуть больше, мы выполнили. Мы ехали после летнего перерыва просто побоксировать».

Сейчас Ильнара Ибатуллина готовится к новым соревнованиям. Впереди международные сборы, которые пройдут в Москве.

Кировчанки победили на международном турнире по боксу

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