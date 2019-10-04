Кировчанки победили на международном турнире по боксу

Кировские девушки-боксеры выступили на международном турнире в Орле. Ильнара Ибатуллина смогла занять третье место. Сейчас девушка готовится к новым соревнованиям. На тренировке побывала наша съемочная группа.Тренировки должны быть постоянными. Только тогда будет результат. Ильнара Ибатуллина занимается боксом всего 4 года. Несмотря на столь малый срок, она уже смогла стать призером международного турнира "Осенний вызов".На международном турнире в Орле Ильнаре противостояли опытные спортсмены. У многих за плечами сотни боев. В боксе они с самого раннего детства. Ильнара занялась боксом только после учебы в институте. Таким образом, третье место на чемпионате - это неожиданно приятный результат.Всего в турнире участвовали около двухсот спортсменок из России, Латвии, Узбекистана и других стран.Сейчас Ильнара Ибатуллина готовится к новым соревнованиям. Впереди международные сборы, которые пройдут в Москве.