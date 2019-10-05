Вятские мастера греко-римской борьбы отличились на ветеранском Кубке России.

Соревнования памяти героя-десантника Дмитрия Жидкова прошли в Нижнем Новгороде.Участников турнира приветствовали легендарные спортсмены, олимпийские чемпионы Александр Карелин и Алексей Мишин.Кировскую область на ковре представляли кирово-чепецкие борцы Евгений Шиляев и Андрей Бетехтин.В итоге оба они завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях: Евгений среди атлетов 35-40 лет, Андрей в возрастной группе 45-50 лет.