Неудачно начали выездную серию матчей хоккеисты «Олимпии».

10 октября в очередном туре первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка играла с командой «Брянск».На сегодня это единственный участник розыгрыша, который пока не потерпел ни одного поражения.Прошедшая встреча также завершилась его победой – 3-2. В составе «Олимпии» точными были Алексей Гаревских и Лев Старшинов.Завершив первый период со счётом 3-1 в пользу хозяев, во второй 20-минутке соперники результативными действиями не отметились.Зато третий игровой отрезок был богат на острые моменты. «Олимпия» почти вчетверо перебросала «Брянск», но цели достигла только одна шайба. Сократив разрыв до минимума, гости были близки к тому, чтобы сравнять счёт и попытать счастья в овертайме или серии буллитов, но фортуна оказалась на стороне брянской команды.Потеряв два очка, «Олимпия» сохранила за собой третье место в конференции «Восток».В субботу, 12 октября подопечные Валентина Снигирёва играют с командой «Липецк».