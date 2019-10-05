Кировчане примут участие во Всемирных Играх спорта ЛИН.
Соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Австралии с 12 по 19 октября.
В 11 видах программы медали разыграют около тысячи атлетов из 80 стран.
В состав сборной России по мини-футболу включены воспитанники спортивной школы «Юность» Николай Кочев и Михаил Яговкин.
Ранее они уже неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских соревнований.
Старшим тренером сборной назначен наставник ребят Олег Карабань.