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Кировчане примут участие во Всемирных Играх спорта ЛИН.

Кировчане примут участие во Всемирных Играх спорта ЛИН.

Сегодня, 10:33
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Кировчане примут участие во Всемирных Играх спорта ЛИН.
Соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Австралии с 12 по 19 октября.

В 11 видах программы медали разыграют около тысячи атлетов из 80 стран.

В состав сборной России по мини-футболу включены воспитанники спортивной школы «Юность» Николай Кочев и Михаил Яговкин.

Ранее они уже неоднократно становились победителями и призёрами всероссийских соревнований.

Старшим тренером сборной назначен наставник ребят Олег Карабань.

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