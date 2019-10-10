Юниорский состав «Олимпии» отнял очки у лидера дивизиона «Восток».

В очередном туре первенства ЮХЛ кирово-чепецкая команда принимала казанский «Ак Барс».Проиграв первую встречу в овертайме 2-3, в повторном матче хозяева одержали безоговорочную победу 2-1.Заработав четыре очка, «Олимпия» осталась на седьмой строчке турнирной таблицы, а вот «Ак Барсу» пришлось уступить лидерство своим землякам из «Динамо».Замыкает первую тройку нефтекамский «Торос».В следующем туре первенства подопечные Юрия Култынова играют на выезде с теперь уже новым лидером дивизиона Восток». Встречи пройдут 19 и 20 октября.