Юниорский состав «Олимпии» отнял очки у лидера дивизиона «Восток».
В очередном туре первенства ЮХЛ кирово-чепецкая команда принимала казанский «Ак Барс».
Проиграв первую встречу в овертайме 2-3, в повторном матче хозяева одержали безоговорочную победу 2-1.
Заработав четыре очка, «Олимпия» осталась на седьмой строчке турнирной таблицы, а вот «Ак Барсу» пришлось уступить лидерство своим землякам из «Динамо».
Замыкает первую тройку нефтекамский «Торос».
В следующем туре первенства подопечные Юрия Култынова играют на выезде с теперь уже новым лидером дивизиона Восток». Встречи пройдут 19 и 20 октября.