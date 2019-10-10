«Родина» завоевала серебро Кубка «Волга-Спорт-Арены».

Международный предсезонный турнир с участием шести команд высшей и суперлиги прошёл в Ульяновске.Переиграв на групповом этапе казанское «Динамо» 5-4 и разгромив казахстанский «Акжайык» 11-4, в финальном матче подопечные Игоря Загоскина уступили ульяновской «Волге» 4-3.В составе «Родины» точными ударами отметились Сергей Перминов, Евгений Леухин и Станислав Шицко.Тем временем «Родина» продолжает готовиться к предстоящему сезону.В Кирове возможность тренироваться на большом льду появится не раньше конца октября. Пока же команда может провести ещё один предсезонный сбор, на этот раз в Нижнем Новгороде.Стартовый матч чемпионата России кировчане сыграют дома 5 ноября против сыктывкарского «Строителя».