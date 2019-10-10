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«Родина» завоевала серебро Кубка «Волга-Спорт-Арены».

«Родина» завоевала серебро Кубка «Волга-Спорт-Арены».

Вчера, 13:20
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«Родина» завоевала серебро Кубка «Волга-Спорт-Арены».
Международный предсезонный турнир с участием шести команд высшей и суперлиги прошёл в Ульяновске.

Переиграв на групповом этапе казанское «Динамо» 5-4 и разгромив казахстанский «Акжайык» 11-4, в финальном матче подопечные Игоря Загоскина уступили ульяновской «Волге» 4-3.

В составе «Родины» точными ударами отметились Сергей Перминов, Евгений Леухин и Станислав Шицко.

Тем временем «Родина» продолжает готовиться к предстоящему сезону.

В Кирове возможность тренироваться на большом льду появится не раньше конца октября. Пока же команда может провести ещё один предсезонный сбор, на этот раз в Нижнем Новгороде.

Стартовый матч чемпионата России кировчане сыграют дома 5 ноября против сыктывкарского «Строителя».

Фоторепортаж пресс-службы ХК «Волга».

   

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