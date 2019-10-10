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В клубе "Вятская ладья" прошли областные соревнования по быстрым шахматам

В клубе "Вятская ладья" прошли областные соревнования по быстрым шахматам

Вчера, 17:53
353
Михаил Конышев
В клубе

В клубе "Вятская ладья" прошли областные соревнования по быстрым шахматам. На турнире побывала и наша съемочная группа.

Быстрые шахматы из-за урезанного времени игры отводят разработку новых стратегий на второй план. Ключевыми факторами для достижения победы здесь являются и быстрота принятия решений, и хорошее знание уже известных, классических сценариев игры.

ЕЛЕНА МИРОНОВА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тут все зависит от контроля времени. Т.е. если в классике каждому дается полтора часа на обдумывание всей игры, то тут 15 минут каждому. У кого время заканчивается тот и проиграл партии. Поэтому тут нужно быстрее принимать решения, в общем во всем быстрее».

В турнире принимают участие, как взрослые, так и дети. Лиля Усцова самый юный участник турнира. В мир шахмат попала благодаря папе и уже два года осваивает игру.

СЕРГЕЙ УСЦОВ, ПАПА ЛИЛИ УСЦОВОЙ:
«Пошли в школу, предложил заниматься, дочь согласилась, понравилось, стала ходить, стала выигрывать».

Эвелина Девятых серьезно занялась шахматами, когда вышла на пенсию. Ее больше привлекают классические шахматы, но иногда надо пробовать свои силы и в быстрых.

ЭВЕЛИНА ДЕВЯТЫХ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЯ:
«Играю я с детства, меня отец научил. В школе играла, в институте, но так, любительски и специально не занималась».

В быстрых шахматах интересен не только результат, но и эмоции игроков, решения, принимающиеся в стрессовой ситуации. Нельзя сказать, что будущее шахмат за рапидом, но то, что такие противостояния набирают популярность – это точно. Поэтому стоит не только учиться играть в шахматы, но и повышать скорость игры.

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