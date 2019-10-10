В клубе "Вятская ладья" прошли областные соревнования по быстрым шахматам. На турнире побывала и наша съемочная группа.Быстрые шахматы из-за урезанного времени игры отводят разработку новых стратегий на второй план. Ключевыми факторами для достижения победы здесь являются и быстрота принятия решений, и хорошее знание уже известных, классических сценариев игры.В турнире принимают участие, как взрослые, так и дети. Лиля Усцова самый юный участник турнира. В мир шахмат попала благодаря папе и уже два года осваивает игру.Эвелина Девятых серьезно занялась шахматами, когда вышла на пенсию. Ее больше привлекают классические шахматы, но иногда надо пробовать свои силы и в быстрых.В быстрых шахматах интересен не только результат, но и эмоции игроков, решения, принимающиеся в стрессовой ситуации. Нельзя сказать, что будущее шахмат за рапидом, но то, что такие противостояния набирают популярность – это точно. Поэтому стоит не только учиться играть в шахматы, но и повышать скорость игры.