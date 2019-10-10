Воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии» возглавил хоккейный клуб «Сочи».
Леонид Береснев назначен на эту должность вместе отправленного в отставку Сергея Зубова.
Правда, пока только в статусе исполняющего обязанности. Ранее он работал вторым тренером этой команды.
Леонид Береснев родился в Кирово-Чепецке в 1958 году. Его первым профессиональным клубом стала местная «Олимпия», но основная часть игровой карьеры связана с рижским «Динамо». Кроме того, защитник выступал в минском «Динамо» и ижевской «Ижстали».
В качестве тренера работал с клубами Латвии, Эстонии, России и Казахстана. В разные годы возглавлял юниорскую, молодёжную и национальную сборные Латвии.
Отметим, что Леонид Береснев стал третьим воспитанником кирово-чепецкого хоккея у руля клубов КХЛ.
Владимир Крикунов сейчас возглавляет тренерский штаб московского «Динамо», Александр Ардашев работает с ярославским «Локомотивом».