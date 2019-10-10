Прямой эфир
11 окт 10:55 Более 52 миллионов рублей отдали кировчане мошенникам 11 окт 11:00 В Кирове устанавливаются новые комплексы фото и видеофиксации 10 окт 17:42 В областной больнице появилось новое современное оборудование для сердечников 10 окт 12:00 Из кировских аптек пропал преднизолон 11 окт 17:45 Жители улицы Московской пытаются найти управу на недобросовестных подрядчиков 11 окт 19:30 С 1 января 2020 года изменится налогообложение маломерных судов 10 окт 17:47 Кировчанки победили на международном турнире по боксу 11 окт 14:53 В Кирове отметили юбилей литературной премии имени Леонида Дьяконова 11 окт 14:47 В Кирове проходит месячник психического здоровья 10 окт 13:48 ФК «Факел» одержал самую крупную победу в сезоне.
3°C
$
64,25
70,85
15 октября 20:32
15 окт 17:46 Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область на форум "Компетенция 21-го века" 15 окт 17:42 Районные больницы региона получили новые маммографы 15 окт 15:48 В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ 15 окт 15:44 В Кирове проходит волонтерская акция "Чистая память" 15 окт 11:46 В Вятской филармонии открылся виртуальный концертный зал 15 окт 11:08 Во многих домах Кирова несколько месяцев не работают лифты 15 окт 11:04 Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Кирове 15 окт 10:55 В Кирове начались торги с аукциона по продаже имущества экс-губернатора Никиты Белых 15 окт 08:51 Воспитанник кирово-чепецкой «Олимпии» возглавил хоккейный клуб «Сочи». 14 окт 17:53 В клубе "Вятская ладья" прошли областные соревнования по быстрым шахматам
В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ

В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ

Сегодня, 15:48
116
Альбина Самигуллина
В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ

В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ. За звание лучших боролось 182 спортсмена.

Кумитэ - одна из двух дисциплин, которые демонстрируют юные спортсмены. В бою необходимо убедить судей, что именно ты самый активный, техничный, и удары более совершенные, чем у соперника.

- Нужно нарабатывать скорость, выносливость, силу. Но здесь самое главное - это скорость, потому что на большинстве соревнований контакт запрещается.

Вторая дисциплина - ката, также её называют "бой с тенью", спортсмены как бы бьются с воображаемым соперником. Но именно за этим скрывается основа боевого искусства. Хотя соревнования носят статус областных, на них съехались каратисты и с других регионов.

ДЕНИС СИНЯГОВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ КАРАТЭ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень здорово работать с ребятами, которые у нас приезжие - это Коми, Архангельская область. Ребята растут, очень здорово, это помогает поднять уровень каратэ в Кировской области».
 
Мастерство каратэ показывали спортсмены от 8 до 17 лет в пяти группах. Победители отправятся на Первенство ПФО.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама