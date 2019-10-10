В Кирове во Дворце Единоборств прошло Первенство области по каратэ. За звание лучших боролось 182 спортсмена.Кумитэ - одна из двух дисциплин, которые демонстрируют юные спортсмены. В бою необходимо убедить судей, что именно ты самый активный, техничный, и удары более совершенные, чем у соперника.Вторая дисциплина - ката, также её называют "бой с тенью", спортсмены как бы бьются с воображаемым соперником. Но именно за этим скрывается основа боевого искусства. Хотя соревнования носят статус областных, на них съехались каратисты и с других регионов.Мастерство каратэ показывали спортсмены от 8 до 17 лет в пяти группах. Победители отправятся на Первенство ПФО.