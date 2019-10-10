О судьбе хоккейной коробки у школы №51

Многие годы хоккейная площадка у школы №51 служила жителям близлежащих районов местом, куда они собирались всей семьёй провести досуг, хотя коробка принадлежала муниципальной спортивной школе "Союз". Сейчас "коробка" переехала.Решение о сносе хоккейной коробки администрация города приняла ещё несколько месяцев назад, основанием стало несоответствие установленным современным нормам, в итоге, площадка переехала на территорию школы №57, расположенной неподалёку. Жителей интересует вопрос: смогут ли они теперь беспрепятственно посещать каток?Согласно плану мероприятий, который в скором времени будет утвержден, жители смогут посещать хоккейную коробку в определённые дни, а в зимние каникулы предполагается, что доступ будет ежедневный. Что касается обустройства самой площадки - то она полностью реконструирована: уложено новое покрытие, отремонтированы и покрашены борта, установлены заградительные сетки за воротами.В будущем году также планируется строительство других спортивных объектов для школы, а на хоккейной площадке появится освещение.