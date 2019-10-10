О судьбе хоккейной коробки у школы №51

Многие годы хоккейная площадка у школы №51 служила жителям близлежащих районов местом, куда они собирались всей семьёй провести досуг, хотя коробка принадлежала муниципальной спортивной школе "Союз". Сейчас "коробка" переехала.
Решение о сносе хоккейной коробки администрация города приняла ещё несколько месяцев назад, основанием стало несоответствие установленным современным нормам, в итоге, площадка переехала на территорию школы №57, расположенной неподалёку. Жителей интересует вопрос: смогут ли они теперь беспрепятственно посещать каток?
НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«С каждым годом увеличиваются требования по обеспечению безопасности как раз на территории общеобразовательных организаций. И на Воровского, 74 свободного доступа уже бы не было, даже если бы эта коробка осталась».
Согласно плану мероприятий, который в скором времени будет утвержден, жители смогут посещать хоккейную коробку в определённые дни, а в зимние каникулы предполагается, что доступ будет ежедневный. Что касается обустройства самой площадки - то она полностью реконструирована: уложено новое покрытие, отремонтированы и покрашены борта, установлены заградительные сетки за воротами.
МИХАИЛ ШЕВЕЛЕВ, ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ "СОЮЗ":
«Огромным плюсом является то, что сегодня в 57-й школе мы создали секцию по занятию хоккеем. Воспитанники близлежащих школ - это школа №30, школа №31 и 57 также занимаются у нас в секции хоккея. На сегодняшний день воспитанников в спортивной школе, которые занимаются на этой площадке, будет 60 человек».
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Несколько месяцев назад власти города пообещали, что вместо снесённой хоккейной коробки возле школы №51 будет обустроена новая спортивная площадка. Они своё слово сдержали. Сейчас здесь оборудована современная беговая дорожка, а также футбольное поле».
В будущем году также планируется строительство других спортивных объектов для школы, а на хоккейной площадке появится освещение.