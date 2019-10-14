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Юниорскую команду «Олимпия» ожидает ещё одно серьёзное испытание.

Юниорскую команду «Олимпия» ожидает ещё одно серьёзное испытание.

Вчера, 10:21
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Юниорскую команду «Олимпия» ожидает ещё одно серьёзное испытание.
19 и 20 октября в очередном туре первенства ЮХЛ кирово-чепецкие хоккеисты играют на выезде с казанским «Динамо».

На сегодня эта команда возглавляет турнирную таблицу дивизиона «Восток».

Причём, на эти позиции она вышла после того, как прежний лидер «Ак Барс» потерял четыре очка в выездных матчах с «Олимпией». Без сомнения, «Динамо» попробует воспользоваться неудачей принципиальных соперников и сделает всё, чтобы сохранить свой нынешний статус, и на матчи с кирово-чепецкой командой будет настраиваться по-особому.

«Олимпии» же приходится рассчитывать только на своё мастерство, везение и, конечно же, поддержку болельщиков.

Традиционно на матчи команды в Казань выезжает большая группа родителей игроков «Олимпии».

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