Юниорскую команду «Олимпия» ожидает ещё одно серьёзное испытание.

19 и 20 октября в очередном туре первенства ЮХЛ кирово-чепецкие хоккеисты играют на выезде с казанским «Динамо».На сегодня эта команда возглавляет турнирную таблицу дивизиона «Восток».Причём, на эти позиции она вышла после того, как прежний лидер «Ак Барс» потерял четыре очка в выездных матчах с «Олимпией». Без сомнения, «Динамо» попробует воспользоваться неудачей принципиальных соперников и сделает всё, чтобы сохранить свой нынешний статус, и на матчи с кирово-чепецкой командой будет настраиваться по-особому.«Олимпии» же приходится рассчитывать только на своё мастерство, везение и, конечно же, поддержку болельщиков.Традиционно на матчи команды в Казань выезжает большая группа родителей игроков «Олимпии».