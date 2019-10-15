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«Олимпия» сыграет с глазовским "Прогрессом".

«Олимпия» сыграет с глазовским "Прогрессом".

Вчера, 09:33
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«Олимпия» сыграет с глазовским
21, 23 и 24 октября кирово-чепецкая молодёжка проведёт сразу три выездные встречи с глазовским «Прогрессом».

Третий матч в календаре появился, чтобы сравнять количество игр у клубов «Запада» и «Востока».

Как известно, в западной конференции играет на одну команду больше, чем в восточной. Также три матча «Олимпия» проведёт с пермским «АК-59». Это будут домашние встречи в феврале будущего года.

Что касается «Прогресса», то после десяти матчей в активе этой команды восемь очков и шестое место в конференции «Восток».

Подопечные Валентина Снигирёва заработали на одно очко больше и располагаются строчкой выше. Таким образом, на сегодня соперники соседствуют не только географически, но и в турнирной таблице.

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