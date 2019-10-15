Кировские мастера пауэрлифтинга успешно выступили на чемпионате Приволжья.

Соревнования по классическому жиму прошли в Башкортостане.Наибольшего успеха среди взрослых атлетов добился 29-летний Кирилл Кривецкий, ставший первым в весовой категории до 105 килограммов.Покорив штангу массой 240 килограммов, он на 20 килограммов обошёл действующего чемпиона России. Если на предстоящем чемпионате страны Кирилл сумеет повторить этот результат, золотая медаль ему обеспечена.Успешно выступили на прошедших стартах и кировские юниоры.19-летний Кирилл Репин завоевал золотую медаль (весовая категория до 59 килограммов, результат – 120 килограммов), 20-летний Александр Решетников стал серебряным призёром (весовая категория до 105 килограммов, результат – 180 килограммов).Все спортсмены являются воспитанниками заслуженного тренера России Александра Лекомцева.