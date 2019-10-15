Прямой эфир
16 окт 12:06 В ВятГУ состоялась международная конференция «Фторполимеры» 15 окт 17:46 Школьники-кадеты из 10-ти регионов России приехали в Кировскую область на форум "Компетенция 21-го века" 18 окт 11:12 В Белохолуницком районе при загадочных обстоятельствах пропал охотник 18 окт 11:02 В Кирове убрали автоматы по продаже снюсов 16 окт 11:02 О судьбе хоккейной коробки у школы №51 17 окт 11:20 Дело о сбитом мальчике в Уржумском районе под личный контроль взял глава Следственного Комитета России 16 окт 12:08 В Кирове состоялись областные соревнования по бочча 16 окт 12:04 В Кирове прошла очередная проверка пассажирских автобусов 17 окт 11:23 Губернатор Игорь Васильев с рабочим визитом побывал в Шабалинском районе 17 окт 18:06 День рождения кировской телевышки
3°C
$
63,76
71,17
22 октября 08:27
21 окт 19:27 Кировские гиревики добились крупного успеха на престижных стартах. 21 окт 18:40 Кировские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России. 21 окт 18:14 В Кирове состоялся Кубок области по спортивной акробатике 21 окт 18:06 Под Советском прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова 21 окт 18:03 Кировчане все чаще выращивают елки во дворах 21 окт 17:59 Ненадежный капитальный ремонт на Ломоносова 21 окт 13:53 Юниорская «Олимпия» провела матчи очередного тура первенства ЮХЛ. 21 окт 12:09 Кировские мастера пауэрлифтинга успешно выступили на чемпионате Приволжья. 21 окт 11:24 Кировские школьники на заработанные от сдачи макулатуры деньги накормили бездомных животных 21 окт 11:22 В Кировской области начали работу сетевые профильные классы
Кировские мастера пауэрлифтинга успешно выступили на чемпионате Приволжья.

Кировские мастера пауэрлифтинга успешно выступили на чемпионате Приволжья.

Вчера, 12:09
277

Кировские мастера пауэрлифтинга успешно выступили на чемпионате Приволжья.
Соревнования по классическому жиму прошли в Башкортостане.

Наибольшего успеха среди взрослых атлетов добился 29-летний Кирилл Кривецкий, ставший первым в весовой категории до 105 килограммов.

Покорив штангу массой 240 килограммов, он на 20 килограммов обошёл действующего чемпиона России. Если на предстоящем чемпионате страны Кирилл сумеет повторить этот результат, золотая медаль ему обеспечена.

Успешно выступили на прошедших стартах и кировские юниоры.

19-летний Кирилл Репин завоевал золотую медаль (весовая категория до 59 килограммов, результат – 120 килограммов), 20-летний Александр Решетников стал серебряным призёром (весовая категория до 105 килограммов, результат – 180 килограммов).

Все спортсмены являются воспитанниками заслуженного тренера России Александра Лекомцева.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама