Юниорская «Олимпия» провела матчи очередного тура первенства ЮХЛ.

В минувшие выходные подопечные Юрия Култынова играли на выезде с одним из лидеров розыгрыша казанским «Динамо».Уступив в первом встрече по буллитам 3-4, на следующий день кирово-чепецкая команда проиграла в основное время 1-5.Отметим, что в первом матче на льду разыгралась настоящая хоккейная драма. Ведя со счётом 3-1, за полторы минуты до окончания третьего периода гости пропустили две шайбы – 3-3.Овертайм также не выявил победителя, а в серии буллитов динамовцы оказались более точными. Заработав одно очко, «Олимпия» остаётся на седьмом месте в дивизионе «Восток».В следующем туре кирово-чепецкая юниорка принимает казанскую «Стрелу». Матчи пройдут 26 и 27 октября.