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Под Советском прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова

Под Советском прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова

Вчера, 18:06
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Артем Макаров
Под Советском прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова

Школьникам дали в руки настоящее оружие. Соревнования по стрельбе из автомата Калашникова прошли под Советском. С меткими стрелками пообщалась наша съемочная группа.

- Рядовой Вараксин 15-ть боевых патронов получил и осмотрел.

На огневой рубеж становятся по четыре человека. В руках у школьников настоящие автоматы Калашникова. Три выстрела дается на пристрелку. Дальнейшие идут в зачет соревнований.

Среди участников турнира по стрельбе не только парни. Девушки уверенно держат в руках автомат Калашникова. Многие еще и фору могут дать одноклассникам. Анна Марамзина из Лебяжье стреляет из автомата не в первый раз. Для нее это уже вторые соревнования. Несмотря на опыт, дух захватывает при каждом выстреле.

АННА МАРАМЗИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я очень волновалась. Было очень страшно». Когда ты лежишь, тебя трясет немного. Вообще, очень классно».

Анна считает, что не плохо сегодня отстрелялась. Правда, можно было и лучше, говорит девушка. Десятку не выбила ни разу, зато мимо цели выстрелов не было. На турнир по стрельбе из автомата Калашникова заявились более двухсот человек из восьми районов области. Все они - школьники. Участники военно-патриотических клубов или же просто отличники по предмету ОБЖ. Участники выступают в одинаковых условиях. Организаторы не делают скидок ни на пол, ни на возраст.

МИХАИЛ ОСИННИКОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР СОВЕТСКОГО, ПИЖАНСКОГО И ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Расстояние до цели от огневого рубежа - сто метров ровно. Стреляют калибром - автомат Калашников 5.45 и 7.62».

Соревнования по стрельбе проводятся ежегодно. В этом году они приурочены к столетию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.

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