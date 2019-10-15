Под Советском прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова

Школьникам дали в руки настоящее оружие. Соревнования по стрельбе из автомата Калашникова прошли под Советском. С меткими стрелками пообщалась наша съемочная группа.На огневой рубеж становятся по четыре человека. В руках у школьников настоящие автоматы Калашникова. Три выстрела дается на пристрелку. Дальнейшие идут в зачет соревнований.Среди участников турнира по стрельбе не только парни. Девушки уверенно держат в руках автомат Калашникова. Многие еще и фору могут дать одноклассникам. Анна Марамзина из Лебяжье стреляет из автомата не в первый раз. Для нее это уже вторые соревнования. Несмотря на опыт, дух захватывает при каждом выстреле.Анна считает, что не плохо сегодня отстрелялась. Правда, можно было и лучше, говорит девушка. Десятку не выбила ни разу, зато мимо цели выстрелов не было. На турнир по стрельбе из автомата Калашникова заявились более двухсот человек из восьми районов области. Все они - школьники. Участники военно-патриотических клубов или же просто отличники по предмету ОБЖ. Участники выступают в одинаковых условиях. Организаторы не делают скидок ни на пол, ни на возраст.Соревнования по стрельбе проводятся ежегодно. В этом году они приурочены к столетию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.