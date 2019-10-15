В Кирове состоялся Кубок области по спортивной акробатике

Акробаты разыграли награды Кубка области. Победители определялись в каждом виде акробатики. И путь на пьедестал выдался у спортсменов непростым.Акробатическое творчество на этом турнире показали свыше 300 участников. Они защищали честь двух спортшкол Кирова и трех районных центров, где идет развитие акробатики. Это Слободской, Котельнич, Орлов. На долю каждой команды из года в год выпадают разные результаты. Но в последние время уровень конкуренции растет. Что делает непредсказуемыми результаты соревнования, открывающего новый спортивный сезон.За соревновательные дни судьи увидели стандартный набор упражнений. Балансовые, динамические и комбинированные. Этот набор программ в скором времени всем без исключения придется усовершенствовать. В акробатике так заведено. Идти по пути усложнения от турнира к турниру. Подтянуть технику, прибавить в артистизме и что немаловажно в собственной уверенности. Особенно это важно в выступлениях четверок. Их номера изобилуют набором непростых элементов.Идеальным, с точки зрения техники исполнения, не назвали бы свои выступления многие участники. Допускаемые помарки судьи моментально берут на карандаш. Октябрь и ноябрь даны акробатам на раскачку, а первый зимний месяц станет тем временем, когда номера должны выглядеть уже далеко не сырыми.Кубок области собрал спортсменов от 8 до 19 лет. Для большинства целью выступления была обкатка номеров, придуманных вместе с тренерами. А вот для членов сборной команды турнир послужил последней контрольной тренировкой перед Чемпионатом и Первенством Европы, которые пройдут в Израиле. Кировчане традиционно считаются одними из сильнейших в стране. Неудивительно, что они стабильно и большим числом входят в состав национальной сборной. Что же касается их внутренней конкуренции, то она всегда проходит зрелищно и бескомпромиссно. И в ней ведущие позиции сохраняют представители первой спортивной школы, сумевшие завоевать на Кубке свыше 50-ти наград высшей пробы.