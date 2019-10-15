В Кирове состоялся Кубок области по спортивной акробатике

Акробаты разыграли награды Кубка области. Победители определялись в каждом виде акробатики. И путь на пьедестал выдался у спортсменов непростым.
Акробатическое творчество на этом турнире показали свыше 300 участников. Они защищали честь двух спортшкол Кирова и трех районных центров, где идет развитие акробатики. Это Слободской, Котельнич, Орлов. На долю каждой команды из года в год выпадают разные результаты. Но в последние время уровень конкуренции растет. Что делает непредсказуемыми результаты соревнования, открывающего новый спортивный сезон.
МАКСИМ МИНИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Смена поколений идет. У нас много ребят на хорошем уровне. Был спад лет пять назад. Сейчас у нас очень большое количество хороших составов».
За соревновательные дни судьи увидели стандартный набор упражнений. Балансовые, динамические и комбинированные. Этот набор программ в скором времени всем без исключения придется усовершенствовать. В акробатике так заведено. Идти по пути усложнения от турнира к турниру. Подтянуть технику, прибавить в артистизме и что немаловажно в собственной уверенности. Особенно это важно в выступлениях четверок. Их номера изобилуют набором непростых элементов.
ДАНИИЛ СИТНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Надо работать в команде. На нее, а не на себя. Надо делать свою работу правильно. Мы делаем новые элементы в первый раз и еще не до конца отработали».
Идеальным, с точки зрения техники исполнения, не назвали бы свои выступления многие участники. Допускаемые помарки судьи моментально берут на карандаш. Октябрь и ноябрь даны акробатам на раскачку, а первый зимний месяц станет тем временем, когда номера должны выглядеть уже далеко не сырыми.
МИХАИЛ МАНЫЛОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ».
«На самом деле мы упростили программу. Давно не занимались. Поэтому, нам пришлось делать более простые элементы. Но даже их не все вспомнили».
Кубок области собрал спортсменов от 8 до 19 лет. Для большинства целью выступления была обкатка номеров, придуманных вместе с тренерами. А вот для членов сборной команды турнир послужил последней контрольной тренировкой перед Чемпионатом и Первенством Европы, которые пройдут в Израиле. Кировчане традиционно считаются одними из сильнейших в стране. Неудивительно, что они стабильно и большим числом входят в состав национальной сборной. Что же касается их внутренней конкуренции, то она всегда проходит зрелищно и бескомпромиссно. И в ней ведущие позиции сохраняют представители первой спортивной школы, сумевшие завоевать на Кубке свыше 50-ти наград высшей пробы.